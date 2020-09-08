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    Під час ремонту траси на Дніпропетровщині сталась смертельна ДТП: загинули три людини

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    На дорозі, де триває ремонт, сталась смертельна ДТП&nbsp; - Під час ремонту траси на Дніпропетровщині сталась смертельна ДТП: загинули три людини
    На дорозі, де триває ремонт, сталась смертельна ДТП 
    Фото: Нацполіція

    Ще один пасажир «ВАЗу» отримав травми та був доставлений до лікарні

    На Дніпропетровщині на трасі з Дніпра до Кривого Рогу у Криничанському районі на ділянці, де відбуваються ремонті роботи, сталася смертельна ДТП.

    Про це інформує відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

    «Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули три людини – водій та два пасажири автомобіля «ВАЗ». Ще один пасажир «ВАЗу» отримав травми та був доставлений до лікарні», - йдеться у повідомленні.

    ДТП сталася 8 вересня о 13:00 на 167 км траси М-04.

    Попередньо встановлено, що водій авто Mercedes-Benz GLS 400 рухався по автодорозі, на якій встановлені знаки обмеження у зв’язку з ремонтними роботами. Під час руху він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем «ВАЗ 21099».

    Встановлюються всі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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