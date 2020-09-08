Під час ремонту траси на Дніпропетровщині сталась смертельна ДТП: загинули три людини
Ще один пасажир «ВАЗу» отримав травми та був доставлений до лікарні
На Дніпропетровщині на трасі з Дніпра до Кривого Рогу у Криничанському районі на ділянці, де відбуваються ремонті роботи, сталася смертельна ДТП.
Про це інформує відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули три людини – водій та два пасажири автомобіля «ВАЗ». Ще один пасажир «ВАЗу» отримав травми та був доставлений до лікарні», - йдеться у повідомленні.
ДТП сталася 8 вересня о 13:00 на 167 км траси М-04.
Попередньо встановлено, що водій авто Mercedes-Benz GLS 400 рухався по автодорозі, на якій встановлені знаки обмеження у зв’язку з ремонтними роботами. Під час руху він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем «ВАЗ 21099».
Встановлюються всі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.