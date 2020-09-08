Під час ремонту траси на Дніпропетровщині сталась смертельна ДТП: загинули три людини



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На дорозі, де триває ремонт, сталась смертельна ДТП Фото: Нацполіція

Ще один пасажир «ВАЗу» отримав травми та був доставлений до лікарні

На Дніпропетровщині на трасі з Дніпра до Кривого Рогу у Криничанському районі на ділянці, де відбуваються ремонті роботи, сталася смертельна ДТП.

Про це інформує відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули три людини – водій та два пасажири автомобіля «ВАЗ». Ще один пасажир «ВАЗу» отримав травми та був доставлений до лікарні», - йдеться у повідомленні.

ДТП сталася 8 вересня о 13:00 на 167 км траси М-04.

Попередньо встановлено, що водій авто Mercedes-Benz GLS 400 рухався по автодорозі, на якій встановлені знаки обмеження у зв’язку з ремонтними роботами. Під час руху він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем «ВАЗ 21099».

Встановлюються всі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.