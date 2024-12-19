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Російський «шахед» летів знищувати українську енергетику, його збили з Мі-8 (відео)

Лілія Воробйова
glavcom.ua
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Російський «шахед» летів знищувати українську енергетику, його збили з Мі-8 (відео)
Дрон-камікадзе спеціально збили за межами житлової зони, щоб уникнути руйнувань і жертв
фото з відкритих джерел

Пілот українського вертольота успішно збив російський «Шахед»

Сили оборони України продемонстрували ефективність у боротьбі з ворожими атаками, збивши ударний безпілотник «Шахед» за допомогою бортового кулемета вертольота Мі-8. Відеозапис інциденту було опубліковано на сторінці Volunteer Info у Facebook.

«Успішне полювання на летальну російську зброю. Пілот українського вертольота успішно збив російський «Шахед», який мав на меті знищити українську енергетичну інфраструктуру. Дрон-камікадзе спеціально «приземлили» за межами житлової зони, щоб уникнути руйнувань і жертв серед цивільного населення», – зазначається в публікації.

На опублікованому відео видно, як безпілотник змінює курс, починає хаотично кружляти в повітрі, падає на землю й вибухає.

Нагадаємо, що «Шахед» може літати над Україною понад 24 години, повідомили Повітряні сили. 

Колишній речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що особисто бачив, як «шахед» літав понад 24 години в Україні. Він кружляв над різними заповідниками. На нього там довго полювали ЗСУ, але з рештою все ж таки збили. Але тривати це може досить довго, десь 24 години, сказав він.

Також за його словами, «Шахеди» різняться між собою. У деяких менша бойова частина, проте більший бак.

Так, у Повітряних силах пояснили, що означає локаційна втрата дрона-камікадзе. Це означає, що «Шахед» міг впасти як через погану збірку чи роботу РЕБ, так і через те, що в нього закінчилося паливо.

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Теги: дрон вертоліт пілот безпілотник

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