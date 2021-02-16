На Закарпатті зіткнулися дві автівки. Є постраждалі (фото)

Одного з водіїв ушпиталили

У вівторок, 16 лютого, трапилася ДТП із потерпілими поблизу селища Чинадієво. Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Закарпатської області.

Попередня причина ДТП – перевищення швидкості, унаслідок чого зіткнулися два автомобілі.

Одного з водіїв ушпиталили. Інспектори забезпечили охорону місця події і викликали слідчих. Всі деталі автопригоди з'ясовують правоохоронці.

На дорогах державного, обласного та місцевого значення Закарпаття покриття сніжне, місцями мокре, проїзд забезпечений.

Нагадаємо, 15 лютого в Вінниці та м. Хмільник стались три дорожньо-транспортні пригоди за участі пішоходів.

У Києві снігоприбиральна машина протаранила Volkswagen. Також у столиці сталося зіткнення машини швидкої допомоги та снігоочищувача.

Погода в Україні в найближчі дні буде морозною. Також місцями очікуються снігопади, вночі стовпчики термометрів опустяться до -22.



