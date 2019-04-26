Під обстріл окупантів потрапили цивільні об'єкти в селі Чермалик (фото)



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Фото: facebook.com / Операція об'єднаних сил

У штабі з’ясували, що о 21:30 відбувся обстріл російськими окупантами Чермалика із застосуванням кулемету калібром 7,62-мм з використанням трасуючих куль, від влучання яких і загорілась дерев’яна прибудинкова будівля

Українська сторона СЦКК повідомляє про продовження обстрілів населених пунктів вздовж лінії розмежування з боку збройних формувань Російської Федерації. У щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомлено про пошкодження цивільних об'єктів у селі Чермалик, що на північний схід від Маріуполя. Про це йдеться у повідомленні штабу Операції Об’єднаних сил у Facebook.

На вулиці Набережній, 46 у Чермалику, приблизно за 300 метрів на захід від лінії зіткнення, спостерігачі побачили сліди на стіні цегляної господарської будівлі, розташованої за 15 метрів від житлового будинку. За оцінкою представників Місії, пошкодження виникли внаслідок вогню зі стрілецької зброї. Поряд із цією будівлею спостерігачі зафіксували згорілі залишки дерев'яної господарської споруди. Власник будинку повідомив СММ про те, що ввечері, перебуваючи в оселі, він почув постріли зі стрілецької зброї, а після побачив, що палає дерев'яна споруда.

Представники спостережної групи української сторони СЦКК з’ясували, що о 21.30 відбувся обстріл російськими окупантами населеного пункту Чермалик із застосуванням кулемету калібром 7,62-мм з використанням трасуючих куль, від влучання яких і загорілась дерев’яна прибудинкова будівля.

На щастя, внаслідок обстрілу постраждалих серед мирного населення не має.

Українська сторона СЦКК закликає окупаційну адміністрацію та збройні формувань Російської Федерації припинити обстріли населених пунктів мирних мешканців. Незважаючи на Мінські домовленості, окупанти продовжують порушувати усі норми міжнародного гуманітарного права, тримають у страху мирне населення, несуть загрозу їх життю і здоров’ю.