Під обстріл потрапила головна військова база НАТО в Афганістані
Невідомі випустили реактивні снаряди по аеродрому Баграм
За даними агентства «Сіньхуа», обстріл стався близько 5:30 в суботу, 19 грудня. За інформацією представника уряду провінції Парван Вахіди Шахкар, по аеродрому Баграм було випущено п'ять реактивних снарядів з вантажівки, припаркованої у населеному пункті Каландар-Хіль.
Вона зазначила, що ще сім ракет не були випущені і були нейтралізовані афганськими військовими.
Деталі інциденту і масштаби збитку військовій базі поки невідомі. Жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за атаку.
Аеродром Баграм знаходиться в 50 кілометрах на північ від столиці Кабула і протягом останніх 19 дет є головною військовою базою сил США і НАТО в Афганістані.
Як повідомлялося раніше, у жовтні та листопаді в Афганістані відбулося кілька нападів терористів, які привели до загибелі десятків людей.