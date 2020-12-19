Під обстріл потрапила головна військова база НАТО в Афганістані

Невідомі випустили реактивні снаряди по аеродрому Баграм

Головна військова база США і НАТО в Афганістані потрапила під ракетний обстріл. Даних про загиблих або постраждалих поки що не надходило.

За даними агентства «Сіньхуа», обстріл стався близько 5:30 в суботу, 19 грудня. За інформацією представника уряду провінції Парван Вахіди Шахкар, по аеродрому Баграм було випущено п'ять реактивних снарядів з вантажівки, припаркованої у населеному пункті Каландар-Хіль.

Вона зазначила, що ще сім ракет не були випущені і були нейтралізовані афганськими військовими.

Деталі інциденту і масштаби збитку військовій базі поки невідомі. Жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за атаку.

Аеродром Баграм знаходиться в 50 кілометрах на північ від столиці Кабула і протягом останніх 19 дет є головною військовою базою сил США і НАТО в Афганістані.

Як повідомлялося раніше, у жовтні та листопаді в Афганістані відбулося кілька нападів терористів, які привели до загибелі десятків людей.