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    Під обстріл потрапила головна військова база НАТО в Афганістані

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    Авіабаза Баграм - Під обстріл потрапила головна військова база НАТО в Афганістані
    Авіабаза Баграм
    Фото з відкритих джерел

    Невідомі випустили реактивні снаряди по аеродрому Баграм

    Головна військова база США і НАТО в Афганістані потрапила під ракетний обстріл. Даних про загиблих або постраждалих поки що не надходило.

    За даними агентства «Сіньхуа», обстріл стався близько 5:30 в суботу, 19 грудня. За інформацією представника уряду провінції Парван Вахіди Шахкар, по аеродрому Баграм було випущено п'ять реактивних снарядів з вантажівки, припаркованої у населеному пункті Каландар-Хіль.

    Вона зазначила, що ще сім ракет не були випущені і були нейтралізовані афганськими військовими.

    Деталі інциденту і масштаби збитку військовій базі поки невідомі. Жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за атаку.

    Аеродром Баграм знаходиться в 50 кілометрах на північ від столиці Кабула і протягом останніх 19 дет є головною військовою базою сил США і НАТО в Афганістані.

    Як повідомлялося раніше, у жовтні та листопаді в Афганістані відбулося кілька нападів терористів, які привели до загибелі десятків людей.

    Теги: США НАТО Афганістан обстріл
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