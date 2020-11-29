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    В Афганістані смертник підірвав автомобіль: понад 30 загиблих

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    <span>Сили національної безпеки наразі посилили охорону військового комплексу.</span> - В Афганістані смертник підірвав автомобіль: понад 30 загиблих
    Сили національної безпеки наразі посилили охорону військового комплексу.

    Жодне угрупування наразі не взяло на себе відповідальність за напад

    Щонайменше 40 афганських військових загинули та ще 24 отримали поранення внаслідок вибуху автомобіля поряд із військовою базою в провінції Газні в центральній частині Афганістану.

    Для нападу було використано військову машину Humvee. Викрадений автомобіль, начинений вибухівкою, підірвав поруч з військовою базою терорист-смертник за кермом.

    Як інформує агенція Xinhua, унаслідок вибуху загинуло щонайменше 30 людей, ще 24 було поранено.

    «Близько 30 вбитих і 24 поранених було прийнято в головну цивільну лікарню міста Газні після вибуху сьогодні вранці», – сказав директор медзакладу Баз Мохаммад Хемат.

    Найімовірніше, кількість загиблих зросте.

    Згодом CNN повідомляє про 40 загиблих та 24 поранених внаслідок вибуху.

    «Усі вбиті та поранені були військовими. У таборі розміщений батальйон Афганської національної армії (АНА). Раніше цей об'єкт належав поліції, але зараз він перетворений на батальйон АНА, і всі жертви були солдатами», – повідомляє Xinhua з посиланням на анонімне джерело у службі безпеки країни.

    Наразі жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад, але місцеві чиновники звинуватили в нападі бойовиків Талібану.

    Нагадаємо, днями внаслідок подвійного вибуху в афганській провінції Баміян загинуло щонайменше 17 людей, ще 50 отримали поранення.

    Теги: Афганістан тероризм військові напад автомобіль
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