В Афганістані смертник підірвав автомобіль: понад 30 загиблих

Жодне угрупування наразі не взяло на себе відповідальність за напад

Щонайменше 40 афганських військових загинули та ще 24 отримали поранення внаслідок вибуху автомобіля поряд із військовою базою в провінції Газні в центральній частині Афганістану.

Для нападу було використано військову машину Humvee. Викрадений автомобіль, начинений вибухівкою, підірвав поруч з військовою базою терорист-смертник за кермом.

Як інформує агенція Xinhua, унаслідок вибуху загинуло щонайменше 30 людей, ще 24 було поранено.

«Близько 30 вбитих і 24 поранених було прийнято в головну цивільну лікарню міста Газні після вибуху сьогодні вранці», – сказав директор медзакладу Баз Мохаммад Хемат.

Найімовірніше, кількість загиблих зросте.

Згодом CNN повідомляє про 40 загиблих та 24 поранених внаслідок вибуху.

«Усі вбиті та поранені були військовими. У таборі розміщений батальйон Афганської національної армії (АНА). Раніше цей об'єкт належав поліції, але зараз він перетворений на батальйон АНА, і всі жертви були солдатами», – повідомляє Xinhua з посиланням на анонімне джерело у службі безпеки країни.

Наразі жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад, але місцеві чиновники звинуватили в нападі бойовиків Талібану.

Нагадаємо, днями внаслідок подвійного вибуху в афганській провінції Баміян загинуло щонайменше 17 людей, ще 50 отримали поранення.