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    У світі

    Пентагон оголосив про скорочення військового контингенту в Афганістані

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    Американські військові в Афганістані - Пентагон оголосив про скорочення військового контингенту в Афганістані
    Американські військові в Афганістані

    До кінця листопада в Афганістані залишиться не більше 5 000 американських військових

    Уряд США планує скоротити американський військовий контингент в Афганістані до менш ніж п'яти тисяч осіб.

    Про це заявив міністр оборони США Марк Еспер, повідомляє The Hill.

    Зазначається, що до кінця листопада в Афганістані залишиться не більше 5 000 американських військових, оскільки адміністрація Трампа прагне досягти скорочення сил у регіоні.

    «Ми знизимо чисельність до цифри менше 5 000 до кінця листопада. Нам потрібно презентувати Конгресу, як це виглядатиме», – сказав Еспер.

    Він попередив, що скорочення військового контингенту «базується на певних умовах» та здійснюватиметься до тих пір, поки Пентагон вважатиме, що може продовжувати місії в регіоні з меншою кількістю військових.

    «Зараз ми думаємо, що можемо виконувати всі основні місії, перш за все забезпечуючи, щоб США не загрожували терористи – вихідці з Афганістану», – сказав урядовець.

    Нагадаємо, Сполучені Штати виводять морських піхотинців з Норвегії.

    Також  США виводять 12 тисяч військовослужбовців з території Німеччини. Частину з цих військ перекинуть в район Чорного моря для посилання стримування Росії.

    Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив у червні, що скоротить чисельність американських військ в Німеччині на 9 500 до 25 000 осіб, звинувативши союзника по НАТО в тому, що він не виконав цільовий показник оборонних витрат Північноатлантичного альянсу. 

    Натомість влада Німеччини просила США не виводити своїх військових.

    США міністр Афганістан військові Пентагон
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