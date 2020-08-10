Пентагон оголосив про скорочення військового контингенту в Афганістані



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американські військові в Афганістані

До кінця листопада в Афганістані залишиться не більше 5 000 американських військових

Уряд США планує скоротити американський військовий контингент в Афганістані до менш ніж п'яти тисяч осіб.

Про це заявив міністр оборони США Марк Еспер, повідомляє The Hill.

Зазначається, що до кінця листопада в Афганістані залишиться не більше 5 000 американських військових, оскільки адміністрація Трампа прагне досягти скорочення сил у регіоні.

«Ми знизимо чисельність до цифри менше 5 000 до кінця листопада. Нам потрібно презентувати Конгресу, як це виглядатиме», – сказав Еспер.

Він попередив, що скорочення військового контингенту «базується на певних умовах» та здійснюватиметься до тих пір, поки Пентагон вважатиме, що може продовжувати місії в регіоні з меншою кількістю військових.

«Зараз ми думаємо, що можемо виконувати всі основні місії, перш за все забезпечуючи, щоб США не загрожували терористи – вихідці з Афганістану», – сказав урядовець.

Нагадаємо, Сполучені Штати виводять морських піхотинців з Норвегії.

Також США виводять 12 тисяч військовослужбовців з території Німеччини. Частину з цих військ перекинуть в район Чорного моря для посилання стримування Росії.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив у червні, що скоротить чисельність американських військ в Німеччині на 9 500 до 25 000 осіб, звинувативши союзника по НАТО в тому, що він не виконав цільовий показник оборонних витрат Північноатлантичного альянсу.

Натомість влада Німеччини просила США не виводити своїх військових.