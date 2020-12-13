У Кабулі сталася серія мінометних атак, є загиблі

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за мінометні напади

У жовтні та листопаді в Афганістані відбулося кілька нападів терористів, які привели до загибелі десятків людей

Щонайменше три людини загинули 13 грудня в столиці Афганістану Кабулі в результаті двох різних атак.

Після серії мінометних обстрілів загинув один чоловік, пише «Радіо Свобода».

Ще двоє загинули і двоє були поранені вибухом прикріпленої до бронетехніки бомби, повідомили в місцевій поліції.

Представник начальника кабульської поліції Фердаус Фарамарц заявив також, що під час поїздки в свій офіс в східному Кабулі був смертельно застрелений державний прокурор. Чи був він четвертим загиблим, не уточнюється.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напади.

Тим часом у південному місті Кандагар чиновники заявили, що десятки бойовиків Талібану були вбиті в ніч на 13 грудня. Таліби атакували блокпости в п'яти районах, що оточують місто, йдеться в заяві міністерства оборони, а урядові війська відбили напад.

Насильство в Афганістані різко зросло в останні місяці, незважаючи на спроби талібів і представників афганського уряду вести переговори за мирною угодою, яка може покласти край десятиліттям війни.

У жовтні та листопаді в Афганістані відбулося кілька нападів терористів, які привели до загибелі десятків людей.

Зокрема, наприкінці листопада в Афганістані смертник підірвав автомобіль: понад 30 загиблих.