  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Кабулі сталася серія мінометних атак, є загиблі

    • Розсилка
    <p>Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за мінометні напади</p> - У Кабулі сталася серія мінометних атак, є загиблі

    Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за мінометні напади

    Фото: Samiulla Hameed

    У жовтні та листопаді в Афганістані відбулося кілька нападів терористів, які привели до загибелі десятків людей

    Щонайменше три людини загинули 13 грудня в столиці Афганістану Кабулі в результаті двох різних атак.

    Після серії мінометних обстрілів загинув один чоловік, пише «Радіо Свобода».

    Ще двоє загинули і двоє були поранені вибухом прикріпленої до бронетехніки бомби, повідомили в місцевій поліції.

    Представник начальника кабульської поліції Фердаус Фарамарц заявив також, що під час поїздки в свій офіс в східному Кабулі був смертельно застрелений державний прокурор. Чи був він четвертим загиблим, не уточнюється.

    Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напади.

    Тим часом у південному місті Кандагар чиновники заявили, що десятки бойовиків Талібану були вбиті в ніч на 13 грудня. Таліби атакували блокпости в п'яти районах, що оточують місто, йдеться в заяві міністерства оборони, а урядові війська відбили напад.

    Насильство в Афганістані різко зросло в останні місяці, незважаючи на спроби талібів і представників афганського уряду вести переговори за мирною угодою, яка може покласти край десятиліттям війни.

    У жовтні та листопаді в Афганістані відбулося кілька нападів терористів, які привели до загибелі десятків людей.

    Зокрема, наприкінці листопада в Афганістані смертник підірвав автомобіль: понад 30 загиблих.

    Теги: теракт Афганістан напад Талібан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies