У Кабулі сталася серія мінометних атак, є загиблі
Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за мінометні напади
У жовтні та листопаді в Афганістані відбулося кілька нападів терористів, які привели до загибелі десятків людей
Щонайменше три людини загинули 13 грудня в столиці Афганістану Кабулі в результаті двох різних атак.
Після серії мінометних обстрілів загинув один чоловік, пише «Радіо Свобода».
Ще двоє загинули і двоє були поранені вибухом прикріпленої до бронетехніки бомби, повідомили в місцевій поліції.
Представник начальника кабульської поліції Фердаус Фарамарц заявив також, що під час поїздки в свій офіс в східному Кабулі був смертельно застрелений державний прокурор. Чи був він четвертим загиблим, не уточнюється.
Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напади.
Тим часом у південному місті Кандагар чиновники заявили, що десятки бойовиків Талібану були вбиті в ніч на 13 грудня. Таліби атакували блокпости в п'яти районах, що оточують місто, йдеться в заяві міністерства оборони, а урядові війська відбили напад.
Насильство в Афганістані різко зросло в останні місяці, незважаючи на спроби талібів і представників афганського уряду вести переговори за мирною угодою, яка може покласти край десятиліттям війни.
У жовтні та листопаді в Афганістані відбулося кілька нападів терористів, які привели до загибелі десятків людей.
Зокрема, наприкінці листопада в Афганістані смертник підірвав автомобіль: понад 30 загиблих.