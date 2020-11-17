Під Радою сталися сутички з поліцією, мітингувальники намагались прорватись до парламенту

Учасники акції прорвали кордон і намагалися потрапити до будівлі Верховної Ради. Зокрема, активісти прорвали огорожу на площі Конституції, але їх відтіснили правоохоронці. Після загострення ситуації кордон правоохоронців посилили.

На відео з соцмереж можна почути, що протестувальники вимагають від нардепів надати пояснення, чому голосування за законопроект про відтермінування касових апаратів було провалено.

Поліція Києва повідомила, що протестувальники «почали ламати паркан, аби пройти на охоронювану територію».

«Аби відновити правопорядок правоохоронці негайно втрутилися в ситуацію та відтіснили мітингувальників. У результаті виникли короткотривалі сутички. Наразі затриманих немає. Інформація про потерпілих уточнюється», — йдеться у повідомленні.

Під Радою відбулися сутички. Після того, як депутати провалили відстрочку касових апаратів для ФОП, протестувальники спробували прорватися до парламенту. Їх блокували правоохоронці pic.twitter.com/VWh8uz1JWg — Радіо Свобода (@radiosvoboda) November 17, 2020

17 листопада Рада відхилила законопроєкт про відстрочку касових апаратів для ФОПів. За основу документ підтримали лише 17 нардепів.