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    Під Радою сталися сутички з поліцією, мітингувальники намагались прорватись до парламенту

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    Нацполіція заявила, що інформація про потерпілих уточнюється - Під Радою сталися сутички з поліцією, мітингувальники намагались прорватись до парламенту
    Нацполіція заявила, що інформація про потерпілих уточнюється
    Фото: Радіо Свобода

    Активісти вимагали відтермінувати запровадження касових апаратів для приватних підприємців

    Учасники акції прорвали кордон і намагалися потрапити до будівлі Верховної Ради. Зокрема, активісти прорвали огорожу на площі Конституції, але їх відтіснили правоохоронці. Після загострення ситуації кордон правоохоронців посилили.

    На відео з соцмереж можна почути, що протестувальники вимагають від нардепів надати пояснення, чому голосування за законопроект про відтермінування касових апаратів було провалено.

    Поліція Києва повідомила, що протестувальники «почали ламати паркан, аби пройти на охоронювану територію».

    «Аби відновити правопорядок правоохоронці негайно втрутилися в ситуацію та відтіснили мітингувальників. У результаті виникли короткотривалі сутички. Наразі затриманих немає. Інформація про потерпілих уточнюється», — йдеться у повідомленні.

    17 листопада Рада відхилила законопроєкт про відстрочку касових апаратів для ФОПів. За основу документ підтримали лише 17 нардепів.

    Документ передбачав відтермінування обов'язкового використання касових апаратів з 1 квітня 2021 року до 1 січня 2022 року для платників єдиного податку 2-4 груп, за винятком ризикових галузей.

    При цьому у разі добровільного встановлення касових апаратів ФОП, які не зобов'язані їх застосовувати з 1 січня 2021 року, отримали б право на одноразову грошову допомогу з бюджету.

    Читайте також: Гетманцев: Народ підтримує введення касових апаратів для ФОП
    Теги: Національна поліція України Верховна Рада активісти
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