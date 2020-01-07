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    Економіка та фінанси

    У податковій пояснили, чи може ФОП для своєї діяльності використовувати рахунок фізособи

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    У податковій пояснили, чи може ФОП для своєї діяльності використовувати рахунок фізособи

    Особа, яка відкриває рахунок фізичній особі, зобов’язана письмово повідомити банк про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця

    В Україні забороняється використовувати поточні рахунки фізосіб, що відкриваються для власних потреб, для здійснення операцій, пов’язаних із веденням підприємницької та незалежної професійної діяльності.

    Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Луганській області.

    Клієнти мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору для забезпечення своєї господарської діяльності, незалежної професійної діяльності і власних потреб.

    Особа, яка відкриває рахунок фізичній особі (власник рахунку/представник власника рахунку/особа, яка відкриває рахунок на користь третьої особи), зобов’язана письмово повідомити банк про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

    Що забороняється:

    • використовувати поточні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.

    За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб – резидентів здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов’язані з веденням підприємницької та незалежної професійної діяльності.

    6 грудня 2019 року Правління НБУ затвердило зміни, які мають спростити умови кредитування банками фізичних осіб – підприємців.
    Змінами передбачено – для оцінки фізичних осіб-підприємців банки також зможуть використовувати портфельний підхід. Це правило буде поширене на всі кредити ФОПам до 5 млн грн. Ключовим фактором оцінки ризиків позичальників буде своєчасність погашення боргу.

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    Нагадаємо, Дубілет виступив за скасування книг обліку для ФОПів.

    податки банки бізнес Державна податкова служба
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