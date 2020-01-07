У податковій пояснили, чи може ФОП для своєї діяльності використовувати рахунок фізособи
Особа, яка відкриває рахунок фізичній особі, зобов’язана письмово повідомити банк про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця
В Україні забороняється використовувати поточні рахунки фізосіб, що відкриваються для власних потреб, для здійснення операцій, пов’язаних із веденням підприємницької та незалежної професійної діяльності.
Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Луганській області.
Клієнти мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору для забезпечення своєї господарської діяльності, незалежної професійної діяльності і власних потреб.
Особа, яка відкриває рахунок фізичній особі (власник рахунку/представник власника рахунку/особа, яка відкриває рахунок на користь третьої особи), зобов’язана письмово повідомити банк про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.
Що забороняється:
- використовувати поточні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.
За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб – резидентів здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов’язані з веденням підприємницької та незалежної професійної діяльності.
Нагадаємо, Дубілет виступив за скасування книг обліку для ФОПів.