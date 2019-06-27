У Росії підготували стратегію перетворення Сергієва Посада у «православний Ватикан»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Троїце-Сергієва лавра

Проект оцінюють у 140 млрд руб. (58 млрд грн)

У Росії консалтингове бюро «Стрілка» в рамках ініціативи перетворення Сергієва Посада в «столицю православ'я» або «православний Ватикан» підготувала стратегією розвитку міста на 300 сторінках.

Проект передбачає будівництво навколо Троїце-Сергієвої лаври культурно-представницького центру, який буде включати музей православного мистецтва, молодіжний православний культурний центр, патріаршу бібліотеку, будинок прийомів, найвищий церковний суд, представництва автокефальних церков, центр православних медіа, готель і так далі.

«Потрібно поступово розвантажувати монастир, перенаправити туристів в нові музеї, в 3D-кінотеатр, зайняти їх, щоб вони трохи менше часу проводили безпосередньо в лаврі, тому що монахам дуже важко жити в такому гучному місці», - заявив глава церковної ради з мистецтва, архітектури і реставрації протоієрей Леонід Калінін.

На протилежному кінці міста планується побудувати адміністративно-діловий центр, куди перенесуть держустанови з центру міста. Проект також передбачає будівництво нових житлових районів, оскільки в центрі збираються знести житлові будинки, автомобільного об'їзду і поява аеропорту на базі аеродрому Вихрево.

Глава адміністрації Сергієва Посада Михайло Токарев оцінив вартість проекту в 120-140 млрд руб. (50-58 млрд грн, - Главком), з яких 90% буде профінансовано з федерального бюджету.

Раніше повідомлялось, що РПЦ збирається побудувати «православний Ватикан» в Сергієвому Посаді на місці готелів, торгового центру, житлових будинків та будівлі адміністрації.

Джерело: Медуза