Скандального росіянина Слуцького все ж не обрали віцепрезидентом ПАРЄ



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Голова комітету у міжнародних справах Державної думи РФ Леонід Слуцький

Слуцький перебуває під санкціями ЄС

Голова комітету у міжнародних справах Державної думи РФ Леонід Слуцький програв у другому турі виборів на посаду віцепрезидента Парламентської асамблеї Ради Європи, навіть не маючи конкурентів.

Перший раунд голосування за Слуцького відбувся у вівторок, але результати оголосили в середу.

Призначення на цю посаду відбувається за квотами, розподіленими між державами, і тому зазвичай здійснюється автоматично. Слуцький перебуває під санкціями ЄС і, на вимогу голови делегації України у ПАРЄ Володимира Ар’єва, яку підтримало кількадесят депутатів, його кандидатуру Слуцького не затвердили автоматично, а запустили процедуру голосування, хоча альтернативних кандидатів на цю посаду не було.

За Слуцького тоді проголосував 101 делегат з 198 тих хто взяв бюллетені, у той час як для обрання необхідна була абсолютна більшість голосів від зареєстрованих депутатів– 158.

У середу для обрання достатньо було набрати просту більшість голосів.

Однак і цієї, легшої процедури процедури виявилося недостатньо. За Слуцького проголосували 104 депутати, але суттєво зросла кількість тих, хто проголосував проти - їх було 154. Таким чином, Слуцький програв вибори, а Росія має подати іншу кандидатуру на посаду віце-президента.

У лютому 2018 року в Росії спалахнув скандал за участю Слуцького: три журналістки анонімно розповіли про домагання з його боку. Вони розповіли, що Слуцький «чіпляється до молоденьких дівчат-журналісток». Через три дні про домагання Слуцького заявила і заступник головного редактора телеканалу RTVI.

Слуцький відкидав звинувачення на свою адресу. Через місяць комісія Держдуми РФ з етики виправдала його поведінку. Після цього провідні російські ЗМІ виступили з різкою критикою на адресу Держдуми і заявили про своє припинення співпраці з нижньою палатою парламенту РФ.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив про позбавлення акредитації тих ЗМІ, які будуть бойкотувати нижню палату парламенту. Раніше у відповідь на звинувачення з боку журналісток в домаганнях він пропонував усім, хто вважає Держдуму занадто небезпечною, знайти собі інше місце роботи.

Нагадаємо, 26 червня Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Україна і делегації шести країн відреагували на повернення РФ до ПАРЄ.

Як відомо, українська делегація у вівторок, 25 червня, в знак протесту проти Росії залишила залу Парламентської асамблеї Ради Європи.

До слова. Делегати ПАРЄ обрали новим генсеком Ради Європи главу МЗС Хорватії Пейчинович-Бурич.

Джерело: Європейська правда