ЦВК Киргизстану призначила повторні парламентські вибори



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протести у Киргизстані розпочалися відразу після парламентських виборів 5 жовтня

Повторні парламентські вибори пройдуть 20 грудня

Центральна виборча комісія Киргизстану призначила повторні парламентські вибори. Про це повідомляє пресслужба киргизької ЦВК.

Зазначається, що перевибори до Жогорку Кенеша відбудуться 20 грудня 2020 року.

«Сьогодні відбулося засідання комісії, на якому затвердили календарний план заходів та кошторис витрат на підготовку і проведення повторних виборів», – йдеться у повідомленні.

Пресслужба ЦВК наголосила, що рішення про призначення дати нових виборів було ухвалено на основі Конституції Киргизстану після визнання недійсними результатів попередніх виборів, які відбулися 4 жовтня.

Нагадаємо, 17 жовтня у Киргизстані назвали можливу дату повторних парламентських виборів.

Як повідомлялося, протести у Киргизстані розпочалися 5 жовтня після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Відразу 11 з 12 партій, які брали участь в них, відмовилися визнавати попередні результати голосування і підписали відповідну заяву.

Раніше лідер опозиційної політичної сили «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою. За його словами, «таких брудних виборів ніколи не було» і Киргизстан «зганьбився на весь світ».

Згодом парламент Киргизстану запустив процедуру імпічменту президенту.

6 жовтня прем'єр-міністр Кубатбек Боронов подав у відставку.

14 жовтня Жеенбеков провів зустріч з новим прем'єр-міністром Садиром Жапаровим. На цій зустрічі прем'єр зажадав, щоб президент пішов у відставку ввечері того ж дня.

15 жовтня президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков пішов у відставку через «напружену ситуацію в Бішкеку» та закликав громадян не допустити пролиття крові.

16 жовтня парламент Киргизстану скасував режим надзвичайного стану в столиці країни Бішкеку.