Підозра Стерненку. Українська Гельсінська спілка зробила заяву



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Сергій Стерненко в СБУ 11 червня Фото: twitter.com/sternenko

Українська Гельсінська спілка вважає кримінальне переслідування активіста політично вмотиваним

Сьогодні, 11 червня, Українська Гельсінська спілка з прав людини оприлюднила заяву щодо громадського активіста Сергія Стерненка.

У ній зокрема йдеться про застереження Офісу генерального прокурора та СБУ від політичних рішень у ході слідства у так званій справі Сергія Стерненка. Українська Гельсінська спілка (УГСПЛ) вважає кримінальне переслідування активіста політично вмотиваним.

У документі зазначено про політичний тиск на слідство, що регулярно з’являється в медіа. Так, про тиск у справі Стерненка раніше заявляли колишній Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, його заступник Віктор Трепак. Напередодні вручення підозри Стерненку журналісти «Слідство.Інфо» повідомили про те, що Андрій Радіонов, який очолював групу прокурорів у справі, під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів розповів, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова тиснула на нього та вимагала підписати підозру Сергію Стерненку, а після відмови Радіонов був відсторонений від справи Стерненка.

На думку УГСПЛ, такі дії очільників правоохоронних органів є кричущим порушенням принципів правосуддя. Спілка закликає Державне бюро розслідувань перевірити та розслідувати озвучену в ЗМІ інформацію щодо політичного тиску у справі Сергія Стерненка.

У заяві також зазначено, що «такі рішення і дії зі сторони правоохоронних органів, а тим більше їх очільників, неефективне розслідування та політичний тиск на слідство тягнуть за собою порушення Конвенції про захист прав і основоположних свобод. Багаторічний правозахисний досвід свідчить про те, що рано чи пізно причетність до таких порушень окремих осіб стає явною, а оцінку їм дають міжнародні судові інстанції».

Як вже відомо, 11 червня активісту Стерненку оголосили підозру в умисному вбивстві.

18 травня Стерненка запросили до СБУ ознайомитись із матеріалами справи. Активіст припустив, що ще до проведення акцій протесту у слідства «були геть інші наміри», а відсутність підозри станом на сьогодні «не гарантує її оголошення в майбутньому.

Згодом в СБУ запевнили, що Стерненку не планували вручати підозру у справі про напад на активіста у 2018 році. За інформацією спецслужби, активіста викликали «для проведення окремих слідчих та процесуальних дій».

В листопаді 2019 року СБУ встановила можливого організатора замаху на Стерненка. Дана інформація стала відома з рішення суду, однак саме ім'я передбачуваного організатора не розкрито.

До відома, Сергій Стерненко громадський активіст з Одеси. У 2018 році на нього тричі були скоєні збройні напади. Після перших двох епізодів Стерненко звертався до поліції з проханням надати державну охорону, але отримував відмову з формулюванням «відсутність загрози життю». Під час третього епізоду він смертельно поранив одного з нападників.