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    Підприємцям штату Огайо дозволять сплачувати податки у біткоїнах

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    Підприємцям штату Огайо дозволять сплачувати податки у біткоїнах

    Огайо планує створити собі імідж штату, відкритого для впровадження технологій

    Відсьогодні в американському штаті Огайо бізнесу дозволять сплачувати податки у біткоїнах.

    Про це повідомляє Tech Crunch із посиланням на The Wall Street Journal.

    «Починаючи з понеділка, бізнес у штаті Огайо офіційно зможе сплачувати податки у біткоїнах», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомляє видання, компаніям буде достатньо зайти на сайт OhioCrypto.com та зареєструватися для сплати податків у криптовалюті. За даними The Wall Street Journal, ідеться, зокрема, про акцизи на сигарети та страхові внески за співробітників.

    Сама ідеї виникла у голови казначейства штату Джоша Мандела. На його думку, таке нововведення є сигналом того, що Огайо планує створити собі імідж штату, відкритого для впровадження технологій. 

    Зазначається, що в інших американських штатах, як, наприклад Аризона, Джорджія та Іллінойс, також розглядалася ініціатива щодо дозволу сплачувати податки у криптовалюті, однак не була схвалена на законодавчому рівні. 

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