Підприємцям штату Огайо дозволять сплачувати податки у біткоїнах
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Огайо планує створити собі імідж штату, відкритого для впровадження технологій
Відсьогодні в американському штаті Огайо бізнесу дозволять сплачувати податки у біткоїнах.
Про це повідомляє Tech Crunch із посиланням на The Wall Street Journal.
«Починаючи з понеділка, бізнес у штаті Огайо офіційно зможе сплачувати податки у біткоїнах», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє видання, компаніям буде достатньо зайти на сайт OhioCrypto.com та зареєструватися для сплати податків у криптовалюті. За даними The Wall Street Journal, ідеться, зокрема, про акцизи на сигарети та страхові внески за співробітників.
Сама ідеї виникла у голови казначейства штату Джоша Мандела. На його думку, таке нововведення є сигналом того, що Огайо планує створити собі імідж штату, відкритого для впровадження технологій.
Зазначається, що в інших американських штатах, як, наприклад Аризона, Джорджія та Іллінойс, також розглядалася ініціатива щодо дозволу сплачувати податки у криптовалюті, однак не була схвалена на законодавчому рівні.