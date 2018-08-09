Підприємство на Харківщині постачало комплектуючі окупантам в Луганськ



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Завод постачав комплектуючі для виробничих потужностей ПрАТ «Луганський патронний завод»

Співробітники Служби безпеки України ліквідували у Харківській області діяльність підприємства, яке пострачало комплектуючі для заводу в «ЛНР». Про це повідомив прес-центр СБУ.

«На Харківщині Служба безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури припинила діяльність приватного комерційного підприємства, яке постачало комплектуючі для виробничих потужностей ПрАТ «Луганський патронний завод», розташованого на непідконтрольній українській владі території Луганської області», - йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що на основі креслень, отриманих з контрольованого терористами заводу, приватний підприємець виготовляв вузли для ремонту верстатної лінії. Готову продукцію він планував нелегально переправити через лінію розмежування.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника згідно зі ст. 208 КК України поряд із виробничим цехом після відвантаження партії запчастин. У рамках відкритого кримінального провадження зловмиснику повідомили у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Вирішується питання щодо обрання підприємцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.