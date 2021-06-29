Підсанкційний Фукс уперше показав нову дружину (фото)
Парочка побувала на Leopolis Jazz Fest у Львові
Харківський бізнесмен Павло Фукс, який перебуває в Україні під санкціями, уперше вийшов на люди зі своєю молодою дружиною. Парочка побувала на Leopolis Jazz Fest у Львові та одразу потрапила в об’єктиви світських фотографів.
Нагадаємо, бізнесмен Павло Фукс заявив, що пройшов усі процедури щодо виходу з громадянства Російської Федерації.
«Вчора мої адвокати отримали виписки міграційної та податкової служб РФ, які підтверджують, що, дотримуючись всіх процедур, я вийшов з громадянства РФ. У Російській Федерації бізнес не веду, податки не плачу. На скріншотах нижче – інформація про недійсні, тобто анульовані паспорти. Такий паспорт може бути зданий і утилізований або не зданий (часто через логістичні причини) і значитися у розшуку – обидва варіанти, як показано на скріншоті, означають, що документ недійсний», – написав Фукс у Telegram.
Зазначимо, Фукс вийшов з наглядової ради скандального проєкту в Бабиному Яру.
18 червня Рада нацбезпеки і оборони України впровадила санкції проти Дмитра Фірташа та Павла Фукса.
Фукс, своєю чергою, пообіцяв РНБО судовий позов у відповідь.
В минулому Фукс був дуже близьким до покійного нині міського голови Харкова, регіонала Геннадія Кернеса.