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    Підсанкційний Фукс уперше показав нову дружину (фото)

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    18 червня Рада нацбезпеки і оборони України впровадила&nbsp;санкції проти Дмитра Фірташа та Павла Фукса - Підсанкційний Фукс уперше показав нову дружину (фото)
    18 червня Рада нацбезпеки і оборони України впровадила санкції проти Дмитра Фірташа та Павла Фукса
    Фото: jetsetter.ua

    Парочка побувала на Leopolis Jazz Fest у Львові

    Харківський бізнесмен Павло Фукс, який перебуває в Україні під санкціями, уперше вийшов на люди зі своєю молодою дружиною. Парочка побувала на Leopolis Jazz Fest у Львові та одразу потрапила в об’єктиви світських фотографів.

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    Підсанкційний Фукс уперше показав нову дружину (фото)
    Підсанкційний Фукс уперше показав нову дружину (фото)

    Нагадаємо, бізнесмен Павло Фукс заявив, що пройшов усі процедури щодо виходу з громадянства Російської Федерації.

    «Вчора мої адвокати отримали виписки міграційної та податкової служб РФ, які підтверджують, що, дотримуючись всіх процедур, я вийшов з громадянства РФ. У Російській Федерації бізнес не веду, податки не плачу. На скріншотах нижче – інформація про недійсні, тобто анульовані паспорти. Такий паспорт може бути зданий і утилізований або не зданий (часто через логістичні причини) і значитися у розшуку – обидва варіанти, як показано на скріншоті, означають, що документ недійсний», – написав Фукс у Telegram.

    Зазначимо, Фукс вийшов з наглядової ради скандального проєкту в Бабиному Яру.

    18 червня Рада нацбезпеки і оборони України впровадила санкції проти Дмитра Фірташа та Павла Фукса.

    Фукс, своєю чергою, пообіцяв РНБО судовий позов у відповідь.

    В минулому Фукс був дуже близьким до покійного нині міського голови Харкова, регіонала Геннадія Кернеса.

    Теги: РНБО бізнес Львів дружина Павло Фукс
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    Підсанкційний Фукс уперше показав нову дружину (фото)