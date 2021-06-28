Екстрадиція Фірташа: Держдеп роз’яснив позицію США

У США очікують завершення правових процедур в Австрії для екстрадиції Фірташа

Позиція Сполучених Штатів щодо екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа не змінилася. Про це в коментарі українській службі Голосу Америки розповів заступник помічника Державного секретаря США Джордж Кент.

«Австрія – це країна з верховенством права, і вони мають певні правові процедури. Наша позиція залишається такою ж, як у 2014 році. Ми засудили Фірташа за злочини, і ми продовжуємо працювати з австрійцями, при цьому поважаючи їхній правовий процес», – сказав посадовець.

На запитання, які інструменти можуть використати Сполучені Штати, щоб домогтись екстрадиції, Кент додав, що в США працюють у цьому напрямку з австрійською владою.

«Оскільки ми поважаємо верховенство права в Австрії, вони досі проходять через процес апеляцій у справі екстрадиції. Ми перебуваємо в контакті з австрійцями, але це їхній процес і він має бути завершений», – сказав дипломат.

Раніше група конгресменів направила до Державного департаменту листа з проханням активізувати зусилля з екстрадиції олігарха до США – припустивши, що Фірташ корумпував австрійську судову систему.

«Ми стурбовані тим, що пан Фірташ використав своє значне багатство та зловмисний вплив, щоб зруйнувати правову систему цієї країни для уникнення екстрадиції та відповідальності перед законом», – йдеться в листі.

Своєю чергою, Крістіна Зальцборн, речниця окружного суду Відня з кримінальних справ у коментарі Голосу Америки заявила про відсутність рішення щодо Фірташа.

«Запит на відновлення справи є доволі обширним, як і заяви прокуратури та зустрічної сторони. Таким чином ми не можемо передбачити, коли слід очікувати рішення», – заявила Зальцборн.

Нагадаємо, 18 червня на засіданні РНБО України вирішили ввести повний пакет санкцій проти олігарха Дмитра Фірташа і його бізнесу. Потім ці санкції були введені в дію указом президента.

До слова, Фірташ виявився французьким виноробом. Додамо, що в Іспанії за «браком доказів» закрили справу щодо українського олігарха Дмитра Фірташа, якого обвинувачували у відмиванні грошей.

Як повідомлялося, 18 червня на засідання РНБО було винесено п'ять питань, одне з яких – таємне.

Напередодні повідомлялося, що захист українського бізнесмена Дмитра Фірташа затягує його екстрадицію до США.