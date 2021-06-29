Депутатка Скороход ніжно притулилася до колеги Полякова у львівському кафе (фото)

Цивільним чоловіком Скороход, за даними ЗМІ, є російський банкір Олексій Алякін

Парочка проводить час разом

Депутати Анна Скороход та Антон Поляков, яких ще у листопаді 2019 виключили із фракції «Слуга народу», мило проводять разом вихідні у Львові.

26-го червня парочку бачили в одному з кафе разом. Цю зустріч діловою назвати важко, адже Скороход надто близько тулилася до Полякова.

Нагадаємо, 30-річна народна депутатка Анна Скороход у лютому народила хлопчика. Про це повідомив колишній народний депутат Леонід Ємець. «Анна Скороход народила хлопчика!» – написав він.

Цивільним чоловіком Скороход, за даними ЗМІ, є російський банкір Олексій Алякін, який раніше був бізнес-партнером підприємця Павла Фукса.

Нагадаємо, 15 листопада фракція «Слуги народу» вирішила виключити зі складу депутатів Антона Полякова і Анну Скороход.

Під час засідання Верховної Ради нардеп Скороход заявила, що її чоловіка затримали через її позицію проти скасування мораторію і запуску ринку землі.

У відповідь глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Скороход пропонувала хабар народним депутатам і має намір ініціювати її виключення з фракції.

До відома, спікер парламенту Дмитро Разумков прокоментував ситуацію навколо депутатки Скороход. Голова Ради підкреслив, що не може стверджувати, чи винен чоловік Скороход, чи ні.

16 листопада 2019 року Шевченківський районний суд відпустив чоловіка Скороход, бізнесмена Олексія Алякіна під нічний домашній арешт.