Підсумки «Нормандії»: Пристайко запевняє, що федералізації України не буде



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко прокоментував результати саміту в Парижі

Над «формулою Штайнмаєра» ще працюватимемо – заявив міністр

Робота над імплементацією «формули Штайнмаєра» триватиме, жодної федералізації України не буде.

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко написав у Twitter, інформуючи про основні підсумки зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки у Парижі.

«Підсумки Нормандії. 1. Повне безстрокове припинення вогню до кінця 2019 року. Контроль Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ із розширеним мандатом. Очікуємо її роботи 24/7», - повідомив міністр.

Другою важливою домовленістю він назвав взаємне звільнення утримуваних осіб у форматі «всіх встановлених на всіх встановлених» до 31 грудня.

«План - завершити якнайшвидше за принципом «всіх на всіх». Для цього домовились про допуск Червоного Хреста та інших гуманітарних організацій», - поінформував Пристайко. За його словами, ще одна домовленість, досягнута на зустрічі в Парижі, стосується розведення військ ще на трьох ділянках. «Робота над імплементацією «формули Штайнмаєра». Ніякої федералізації. Україна - унітарна країна. Донбас і Крим - це Україна», - підкреслив очільник МЗС. Окрім того, підкреслив він, місцеві вибори на Донбасі можливі лише за українським законодавством та згідно зі стандартами ОБСЄ. Окрім того, підкреслив він, місцеві вибори на Донбасі можливі лише за українським законодавством та згідно зі стандартами ОБСЄ. «Наша позиція щодо контролю над кордоном незмінна. Поступово рухатимемося в цей бік», - зазначив Пристайко. Він нагадав, що наступна зустріч лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться за 4 місяці. До слова, лідер партії «Європейська солідарність», п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що «червоні лінії», окреслені перед самітом у Парижі, стали оберегом для України. Проте підстав для ейфорії немає.

Також результати саміту прокоментував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він вважає, що результати саміту в «нормандському форматі» виключають кримських татар із майбутнього обміну полоненими.

Сьогодні також у ЄС прокоментували «нормандський саміт», жодним словом не згадавши Росію.

9 грудня 2019 року у Парижі відбувся перший за три роки саміт лідерів Нормандської четвірки – України, Франції, Німеччини та Росії щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Він тривав приблизно вісім годин. У межах саміту лідери держав провели двосторонні переговори, зокрема відбулася зустріч Зеленського і Путіна. Сторони домовилися до кінця року погодити повне припинення вогню й обмін утримуваними особами у форматі «всіх на всіх», обговорили розширення мандата спостережної місії ОБСЄ та анонсували новий саміт Нормандської четвірки за чотири місяці.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити.

Зеленський показав Путіну, що в Україні люди здатні спілкуватись різними мовами.

Натомість президент РФ Володимир Путін заявив, що у відносинах з Україною вже є якесь потепління.

Нагадаємо, 9 грудня після закінчення саміту Нормандської четвірки: президент України назвав «найголовнішу перемогу».

Читати також: