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    Думки вголос

    Переговори у Парижі: очікування і підсумки

    • Анатолій Гриценко

      голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

    • Розсилка
    Не дотиснувши Зеленського наскоком у Нормандському форматі, Путін напевно переключиться ближчим часом на економічні батоги - Переговори у Парижі: очікування і підсумки
    Не дотиснувши Зеленського наскоком у Нормандському форматі, Путін напевно переключиться ближчим часом на економічні батоги

    Витримавши гідно іспит у Парижі, українська влада має зберігати пильність - постійно!

    1. Чи досягнув Зеленський у Парижі стійкого миру? Ні, не досягнув, І маємо визнати: це було неможливим.

    2. Чи відбулася у Парижі зрада/капітуляція? Ні, не відбулася, хоча от це - було можливим, і тиск на Зеленського був шаленим.

    3. Чи позначив Зеленський у Парижі ті «червоні лінії», за які Україна не заступить? Так, позначив. Досить чітко і до того ж публічно. Це було найважче зробити, адже у «Мінську-2» Україна (попередня влада) сама заступила за «червоні лінії», зафіксувавши підписом і «особий статус» в Конституції, і вибори за присутності російських військ, і початок передачі нам контролю над кордоном лише після виборів.

    4. Чи вдалося Зеленському в Парижі вирішити/узгодити хоч якісь питання стратегічної ваги, що дало би нам з Вами впевненість, що стійкий мир настане точно і що окуповані/анексовані території буде нам повернено на гідних умовах? Ні, не вдалося. Але точно не з вини української сторони - з вини агресора.

    5. Коли позиції сторін з ключових питань несумісні, по суті протилежні (це бачив і чув увесь світ), то швидкого миру чи швидких виборів очікувати - немає підстав. Це буде довгий і тяжкий процес. На багато років, напевно й десятиліть.

    6. Чи зроблено в Парижі хоч якісь позитивні кроки, аби цей довготривалий процес розпочати? Так, зроблено. Обмін полоненими до 31.12.19, припинення вогню до 31.12.19 - це дуже важливі позитивні домовленості. Адже йдеться про долі й захист життя наших людей.

    7. Ці позитивні кроки сприятимуть дальшому руху до миру, якщо... Якщо вони будуть дійсно реалізовані. Тому що за 5+ років війни це не перші такі домовленості, їх були вже десятки, на різних рівнях і в різних форматах...

    8. На жаль, навіть під час перемовин у Парижі ворог продовжував обстрілювати на фронті позиції наших військових: з БМП, гранатометів, крупнокаліберних кулеметів... І поки в Парижі голосно говорили про мир, за цей час ще троє українських солдат на фронті загинули!

    9. Не дотиснувши Зеленського наскоком у Нормандському форматі, Путін напевно переключиться ближчим часом на економічні батоги/коврижки - щоб заманити Україну у свою пастку через «дешевий газ», через його транзит, через який-небудь консорціум газовий, або обіцянками інвестицій/кредитів та іншими подібними ласощами...

    Тож витримавши гідно іспит у Парижі, українська влада має зберігати пильність - постійно!

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    Джерело: блог Анатолія Гриценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Донбас війна Путін обмін полоненими Володимир Зеленський
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