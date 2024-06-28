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Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
Експерти переконані в наявності альтернативи підвищенню цін на пальне та податків
фото: Depositphotos

Рада прийняла у першому читанні закон, який різко збільшує вартість бензину та дизеля

Уряд має реальні альтернативи підвищенню податків та акцизів на пальне. Про це заявила більшість експертів, опитаних виданням Агрополіт. Так на думку координатора експертних груп Економічної експертної платформи Олега Гетьмана, уряд, не використавши всі інші можливості наповнення бюджету взявся до найбільш негативного для економіки країни підходу – підвищення податків.

Крім того, додає Гетьман, якщо, наприклад, навести лад в оподаткуванні землі та нерухомості, то можна додатково отримати до 40 млрд грн в бюджет.

«Податки на нерухоме майно – найменш шкідливі для економіки, згідно досліджень OECD», – вважає експерт.

Даниїл Монін переконаний, що уряд може спокійно обійтися від підвищення ставок, бо коштів на казначейському рахунку досить.

Також видання наводить свої пропозиції: «По-перше, слід втілювати в життя ініціативу «Зроблено в Україні» та всіляко підтримувати національного виробника (через держтендери, інформаційні кампанії, просування експорту). Збільшення податкових надходжень через збільшення прибутків підприємств – це оптимальний шлях.

По-друге, добитися разом із НБУ та урядом збільшення програм кредитування бізнесу комерційними банками. Поки фінустанови заробляють на депозитних сертифікатах Нацбанку та держоблігаціях та не особливо зацікавлені надавати позики за конкурентними ставками для підприємців.

По-третє, держава має здійснити жорстку ревізію видатків із держбюджету, те ж стосується і місцевих органів самоврядування. Бруківки, стадіони – це все добре, але не під час війни. Усі вивільнені кошти слід направляти саме в сектор оборони. По-четверте, якщо податки і підвищувати, то тут слід прорахувати економічний ефект і ризики, погодити це із бізнесом та паралельно запропонувати компенсаторні заходи».

Нагадаємо, Рада прийняла у першому читанні закон, через який уже з 1 липня 2024 року різко збільшується вартість бензина та дизеля для споживачів – як для промисловості, так і для фізичних осіб на АЗС.

Бензин подорожчає мінімум на 1,5 грн/л, а дизельне пальне – на 2,0 грн/л. При тому, що у травні 2022 року бензин коштував 25 грн/літр. Від початку повномасштабки це підвищення стане вже третім.

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Теги: податки бюджет бензин пальне дизельне пальне

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