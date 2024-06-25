У Кенії відбувся штурм парламенту: поліція відкрила по активістах вогонь, є загиблі

Уряд вже пішов на деякі поступки, пообіцявши скасувати запропоновані нові податки. Але цього виявилося недостатньо, щоб задовольнити протестувальників

Під час сутичок частково загорілась будівля парламенту

У столиці Кенії Найробі мітингувальники намагалися штурмувати парламент, поліція відкрила по них вогонь. Щонайменше пʼятеро протестувальників загинули, десятки поранені. Про це повідомляють Reuters і BBC.

Масові протести охопили велику кількість міст Кенії після рішення уряду підвищити податки. Законопроєкт має зібрати додаткові $2,7 млрд податків, аби полегшити боргове навантаження, адже лише відсоткові платежі забирають 37% річного доходу країни.

President Obama’s sister Auma tear-gassed during show today while at demo in Nairobi w/ @LarryMadowo pic.twitter.com/adbLJhH0Uv June 25, 2024

Загалом мітингувальники вийшли на вулиці в 30 із 47 округів країни. У Найробі весь день були закриті підприємства, а транспорт зупинився, оскільки поліція вступає в бої з тисячами демонстрантів.

Мітингувальники спробували штурмувати будівлю парламенту. Поліція спершу використовувала сльозогінний газ і водомети, а потім відкрила вогонь.

фото: Reuters / Monicah Mwang

Кореспондент Reuters нарахував тіла щонайменше пʼятьох загиблих протестувальників біля парламенту. Парамедикиня Вівіан Ачіста сказала журналістам, що щонайменше десятьох з них застрелели. Під час сутичок частково загорілась будівля парламенту.

Протестувальники виступають проти підвищення податків у країні, яка вже потерпає від кризи вартості життя, багато хто також закликає президента Вільяма Руто піти у відставку.

Уряд вже пішов на деякі поступки, пообіцявши скасувати запропоновані нові податки на хліб, олію, власні автомобілі та фінансові операції. Але цього виявилося недостатньо, щоб задовольнити протестувальників.

Нагадаємо, у травні у Кенії спостерігалися повені та зсуви ґрунту, спричинені сильними дощами, що тривають вже два місяці. Природні катаклізми забрали життя 181 особи. Про це повідомляє Reuters.

У місті Май Махіу, де щонайменше 48 людей загинули внаслідок повеней 29 квітня, у середу з-під уламків витягнули два тіла, повідомив Фелікс Майо, регіональний менеджер Червоного Хреста Кенії. Він зазначив, що до пошуків загиблих долучилися військові зі службовими собаками.