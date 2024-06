У Кенії відбувся штурм парламенту: поліція відкрила по активістах вогонь, є загиблі

У столиці Кенії Найробі мітингувальники намагалися штурмувати парламент, поліція відкрила по них вогонь. Щонайменше пʼятеро протестувальників загинули, десятки поранені. Про це повідомляють Reuters і BBC.

Масові протести охопили велику кількість міст Кенії після рішення уряду підвищити податки. Законопроєкт має зібрати додаткові $2,7 млрд податків, аби полегшити боргове навантаження, адже лише відсоткові платежі забирають 37% річного доходу країни.

President Obama’s sister Auma tear-gassed during show today while at demo in Nairobi w/ @LarryMadowo pic.twitter.com/adbLJhH0Uv