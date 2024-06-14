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Євросоюз передав Україні групу собак-саперів (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Євросоюз передав Україні групу собак-саперів (фото)
Собаки–сапери, передані Україні, були підготовлені в Бельгії, Польщі, Італії, Мальті, Люксембурзі та Фінляндії
фото представництво Єврокомісії в Польщі, Facebook

У Польщі собаки пройшли 14–денний адаптаційний курс на базі Карпатського прикордонного загону Польщі, під час якого українські кінологи познайомилися зі своїми новими підопічними

Євросоюз передав Києву третю групу з 12 собак–саперів для розмінування території України. Про це повідомляє представництво Єврокомісії у Польщі.

Церемонія передачі українській стороні собак відбулася у п’ятницю на аеродромі Лососіна–Дольна поблизу Нового Сонча на півдні Польщі.

«Завдяки проєкту Єврокомісії одна німецька вівчарка та 11 бельгійських вівчарок підтримуватимуть українську армію, яка протидіє російській агресії. Це третя група талановитих тварин, які рятують життя багатьом людям завдяки своїй здатності знаходити та знешкоджувати снаряди, вибухівку та радіоактивні речовини», – зазначили у Єврокомісії.

Зазначається, що це вже третя, найбільша група собак, підготовлених у межах проєкту Генерального директорату Єврокомісії з питань міграції та внутрішніх справ і служби з питань інструментів закордонної політики ЄС.

Собаки–сапери, передані Україні,  були підготовлені в Бельгії, Польщі, Італії, Мальті, Люксембурзі та Фінляндії.

Тренер собак пан Станіслав Орзел
Тренер собак пан Станіслав Орзел
фото представництво Єврокомісії в Польщі, Facebook

У Польщі собаки пройшли 14–денний адаптаційний курс на базі Карпатського прикордонного загону Польщі, під час якого українські кінологи познайомилися зі своїми новими підопічними.

У межах урочистої церемонії з передачі собак відбулася презентація їх спроможності щодо виявлення вибухових речовин, а також їх символічна передача новим українським опікунам.

У межах урочистої церемонії з передачі собак відбулася презентація їх спроможності щодо виявлення вибухових речовин
У межах урочистої церемонії з передачі собак відбулася презентація їх спроможності щодо виявлення вибухових речовин
фото представництво Єврокомісії в Польщі, Facebook

Повідомляється, що загалом Єврокомісія передасть Україні 50 спеціально навчених собак–саперів. Першу групу з дев’яти собак–саперів вже було передано Україні в березні минулого року, другу групу з дев'яти собак – торік у листопаді.

Нагадаємо, українське підприємство A3tech провело випробування важкої машини для розмінування Dok-Iing MV-10 на полігоні в рамках сертифікації. Як повідомляє Міністерство економіки, ця машина була зібрана та частково локалізована в Україні. 

Зазначається, що сертифікацію машини здійснюють фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, який є єдиною установою, що може проводити сертифікацію такого роду продукції відповідно до міжнародної практики.

Раніше повідомлялося, що Україна планує залучити до розмінування більше жінок – у цьому нашій країні допоможе Канада, яка візьме участь у реалізації навчальних програм у протимінній діяльності (ПМД) за участю жінок. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з пані послом Канади у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О’Ніл.

До слова, американський актор та амбасадор фандрейзингової платформи United24 Міша Коллінз і режисер Даріус Мардер відвідали один із центрів ДСНС у Сумській області, де їм показали, як відбувається розмінування територій. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Читайте також: Загинув під час розмінування Херсонщини. Згадаймо Сергія Курінного

Теги: Єврокомісія бюджет війна розмінування гуманітарна допомога Україна

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