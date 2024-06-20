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Кремль готує масштабний «сюрприз» російському бізнесу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Кремль готує масштабний «сюрприз» російському бізнесу
Унаслідок реформи в найближчі шість років у населення і бізнесу РФ влада забере 16,8 трлн рублів
фото: з відкритих джерел

Держдума схвалила в першому читанні збільшення податків

Держдума Росії схвалила пакет поправок, який запроваджує наймасштабніше підвищення податків в історії Росії. Проєкт схвалено у першому читанні.  Про це пише The Moscow Times. 

Зазначається, що проєкт вводить п'ятиступеневу прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб. Очікується, що його ухвалять влітку, а зміни набудуть чинності з 1 січня 2025 року.

«Унаслідок реформи в найближчі шість років у населення і бізнесу заберуть 16,8 трлн рублів – суму, яка на третину перевищує загальний розмір Фонду національного добробуту (12,75 трлн рублів) і більш ніж утричі – його ліквідну, але не витрачену частину (5,2 трлн рублів).

У рамках поправок до Податкового кодексу з наступного року в Росії буде запроваджено прогресивну шкалу ПДФО, яка торкнеться громадян, які заробляють понад 200 тисяч рублів на місяць–, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що понад 11 трлн рублів за найближчі 6 років у казну додатково заплатить бізнес. З 2025 року в Росії підвищується ставка податку на прибуток - з 20% до 25%.

Раніше повідомлялося, що Росія нещодавно оголосила про підвищення податків в країні. Ймовірно, ці кошти будуть використані для фінансування зобов’язань РФ, включно з війною проти України. 

За даними аналітиків, збільшення податкового навантаження на бізнес майже напевно обмежить майбутні інвестиції та зростання невійськових секторів.

«Економічне зростання Росії, найімовірніше, забезпечується високими державними інвестиціями у військові сектори економіки. Однак інвестиції у невійськові сектори, швидше за все, стагнують», – ідеться у звіті британської розвідки.

Також військові сектори із великою ймовірністю монополізують значну частину наявних трудових ресурсів у Росії.

Теги: податки росія бізнес

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