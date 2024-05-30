Як влада готувалася до нового наступу росіян? Поліція узялася за чиновників Харківської ОДА

Чиновники «злили» мільйони? Правоохоронці перевіряють факти можливого розкрадання бюджетних коштів під час зведення фортифікацій

Посадовці департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОДА та службові особи комерційних структур стали фігурантами розслідування, яке веде Головне слідче управління Національної поліції. Усі вони проходять у справі з привласнення бюджетних коштів, виділених на зведення укріплень у Харківській області. Таку відповідь «Главком» отримав від Офісу генпрокурора у відповідь на запит.

Нагадаємо, що з середини травня 2024-го, коли почався новий наступ Росії на Харківщині, інформаційний простір вибухнув повідомленнями про відсутність або неналежний стан фортифікаційних споруд на передовій через зловживання чиновників.

Офіс генпрокурора у відповіді на запит зазначив, що досудове розслідування щодо свіжих звинувачень, проводиться у справі №12021000000001267 від 20 жовтня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191 («Привласнення, майна шляхом зловживання службовим становищем»), ч. 3 ст. 209 («Легалізація майна»), ч. З ст. 358 («Підроблення документів») Кримінального кодексу. Однак чому у згадану стару справу правоохоронці запхали нове гучне розслідування, в офіційному повідомленні не пояснюється.

Наразі Нацпол аналізує прямі «оборонні» контракти, укладені у 2022-2023 роках між департаментом ЖКГ Харківської ОДА і ТОВ «Слобожанська будівельна компанія 1» (Харків). Вказаний підрядник мав поставити 294,1 т виробів з дроту на 82,3 млн грн і провести будівництво, яке стосується територіальної оборони на суму 19 млн грн.

Проте, як з’ясував «Главком» із судового реєстру, податківці, провівши аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Слобожанська будівельна компанія 1», зафіксували: у листопаді 2022 року-липні 2023 року підприємство задекларувало реалізацію 93,6 тис. м виробів з дроту (канат сталевий) на суму 18 млн грн, походження яких не підтверджується. Як припускає контролюючий орган, вказані кошти могли бути привласнені під час «оборонної» закупівлі.

витяг із судового реєстру

Крім того, у рамках згаданого кримінального провадження ще у жовтні 2023 року було арештовано кошти ТОВ «Слобожанська будівельна компанія 1», які лежать на двох банківських рахунках. Також арештовано кошти ТОВ «Інтер-Канат», яке є посередником, якого закупівлі залучив підрядник. Наприкінці лютого 2024 року представники цих компаній намагалися скасувати арешти в апеляційному суді, однак безуспішно.

Кілька слів про кримінальне провадження №12021000000001267, в якому опинилося резонансне розслідування про фортифікації Харківщини. За даними правоохоронців, у старій справі фігурує організована група осіб, яка протягом 2020-2021 років створювала на території Києва та інших областей фіктивні фірми з метою заволодіння бюджетними коштами. У досудових матеріалах відсутні дані про оголошення будь-яких підозр.

витяг із судового реєстру

Як писав «Главком», закупівлями департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОДА також зацікавилися детективи Національного антикорупційного бюро. За версією НАБУ, можливе привласнення бюджетних коштів в історії із придбанням виробів з дроту на 82,3 млн грн склало 27 млн грн. Усе через суттєве завищення цін на товар у 2-3 рази.