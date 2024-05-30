Як влада готувалася до нового наступу росіян? Поліція узялася за чиновників Харківської ОДА
Чиновники «злили» мільйони? Правоохоронці перевіряють факти можливого розкрадання бюджетних коштів під час зведення фортифікацій
Посадовці департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОДА та службові особи комерційних структур стали фігурантами розслідування, яке веде Головне слідче управління Національної поліції. Усі вони проходять у справі з привласнення бюджетних коштів, виділених на зведення укріплень у Харківській області. Таку відповідь «Главком» отримав від Офісу генпрокурора у відповідь на запит.
Нагадаємо, що з середини травня 2024-го, коли почався новий наступ Росії на Харківщині, інформаційний простір вибухнув повідомленнями про відсутність або неналежний стан фортифікаційних споруд на передовій через зловживання чиновників.
Офіс генпрокурора у відповіді на запит зазначив, що досудове розслідування щодо свіжих звинувачень, проводиться у справі №12021000000001267 від 20 жовтня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191 («Привласнення, майна шляхом зловживання службовим становищем»), ч. 3 ст. 209 («Легалізація майна»), ч. З ст. 358 («Підроблення документів») Кримінального кодексу. Однак чому у згадану стару справу правоохоронці запхали нове гучне розслідування, в офіційному повідомленні не пояснюється.
Наразі Нацпол аналізує прямі «оборонні» контракти, укладені у 2022-2023 роках між департаментом ЖКГ Харківської ОДА і ТОВ «Слобожанська будівельна компанія 1» (Харків). Вказаний підрядник мав поставити 294,1 т виробів з дроту на 82,3 млн грн і провести будівництво, яке стосується територіальної оборони на суму 19 млн грн.
Проте, як з’ясував «Главком» із судового реєстру, податківці, провівши аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Слобожанська будівельна компанія 1», зафіксували: у листопаді 2022 року-липні 2023 року підприємство задекларувало реалізацію 93,6 тис. м виробів з дроту (канат сталевий) на суму 18 млн грн, походження яких не підтверджується. Як припускає контролюючий орган, вказані кошти могли бути привласнені під час «оборонної» закупівлі.
Крім того, у рамках згаданого кримінального провадження ще у жовтні 2023 року було арештовано кошти ТОВ «Слобожанська будівельна компанія 1», які лежать на двох банківських рахунках. Також арештовано кошти ТОВ «Інтер-Канат», яке є посередником, якого закупівлі залучив підрядник. Наприкінці лютого 2024 року представники цих компаній намагалися скасувати арешти в апеляційному суді, однак безуспішно.
Кілька слів про кримінальне провадження №12021000000001267, в якому опинилося резонансне розслідування про фортифікації Харківщини. За даними правоохоронців, у старій справі фігурує організована група осіб, яка протягом 2020-2021 років створювала на території Києва та інших областей фіктивні фірми з метою заволодіння бюджетними коштами. У досудових матеріалах відсутні дані про оголошення будь-яких підозр.
Як писав «Главком», закупівлями департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОДА також зацікавилися детективи Національного антикорупційного бюро. За версією НАБУ, можливе привласнення бюджетних коштів в історії із придбанням виробів з дроту на 82,3 млн грн склало 27 млн грн. Усе через суттєве завищення цін на товар у 2-3 рази.
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