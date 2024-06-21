Підвищення цін на дизпаливо та бензин. Українська зернова асоціація звернулася до парламенту

«Внаслідок підвищення акцизу на пальне, слід очікувати зростання витрат аграрного сектору під час збору врожаю»

Аграрії просять депутатів не допустити підвищення цін на паливо

Українська зернова асоціація, яка об’єднує експортерів 90% української зернової продукції звернулась до депутатів Верховної Ради стосовно планів підвищення акцизів на дизпаливо та бензин.

Зерновики відзначили, що незважаючи на те, що законопроект 11256-2 подається як євроінтеграційний, він не враховує частина положень Директиви ЄC, яка передбачає зниження ставок акцизного збору на пальне для окремих галузей.

«Внаслідок підвищення акцизу на пальне, слід очікувати зростання витрат аграрного сектору під час збору врожаю на заправлення комбайнів та тракторів, здороження вартості автомобільних перевезень, підвищення собівартості перевезення Укрзалізниці, ризик додаткового росту залізничних вантажних тарифів. Окрім того, для малого та середнього бізнесу підвищення і так високих витрат на генераторне виробництво електроенергії під час відключень, високий ризик не окупності діяльності та простоїв», – говориться в зверненні.

Аграрії прогнозують ріст інфляції та здорожчання усіх товарів, за умови знаходження 67% українців за межею бідності.

Нагадаємо, законопроект 11256-2 передбачає поступове підвищення акцизного податку на моторні палива.

У 2028 році передбачається, що ставка акцизу на бензин становитиме 359 євро, на дизель – 330 євро, а на газ – 70 євро.

Раніше повідомлялося, що Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби.