Уряд готує пропозиції щодо підвищення певних податків: нардеп пояснив причину

Нардеп: «Але, коли ми обираємо між життям і грошима, то, безперечно, ми обираємо життя. Тому ми вимушені будемо, напевне, це рішення ухвалювати»

Гетманцев: Причина нестачі коштів – високі видатки держбюджету на війну

Кабінет Міністрів наразі готує пропозиції щодо підвищення податків. Поки невідомо, якими будуть нові ставки податку на додану вартість та військового збору. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Телеграфу».

За словами народного депутата, говорити про цифри можна буде, коли Кабмін їх сформує. Нині уряд нічого не давав у парламент, тож «поки що нічого обговорювати».

Гетманцев заявив, що вважає рішення про підвищення податків поганим для економіки, особливо, коли потенціал для її відновлення слабкий. Водночас парламентар зауважив: «Але, коли ми обираємо між життям і грошима, то, безперечно, ми обираємо життя. Тому ми вимушені будемо, напевне, це рішення ухвалювати».

«Якщо не буде чим фінансувати армію, не буде снарядів, не буде зброї – росіяни будуть під нашою столицею, наприклад. Або ми – щоб цього не допустити – все ж таки підвищимо податки, і так всі разом власним коштом профінансуємо ці снаряди», – заявив народний обранець.

На думку Гетьманцева причина нестачі коштів не корупція та регулярні викриття розкрадання державних коштів на десятки мільярдів гривень, а високі видатки держбюджету на війну: «Ситуація дуже складна. 60% видатків держбюджету йде на безпеку та оборону. Це приблизно 40% від ВВП країни, що є більшим навіть за видатки Ізраїлю в період арабо-ізраїльської війни. І це дуже обтяжливо для бюджету. Причому на це накладається затримка в фінансуванні від наших партнерів в першому кварталі цього року, коли ми отримали 10% від того, на що сподівалися».

Як зазначив депутат, рішення щодо податків посилило б необхідність детінізації та підвищення ефективності військових видатків і контролю за їх витрачанням.

До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на годині запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю, 7 червня, заявив, що наразі в Україні не планується підвищення податків.

Водночас глава уряду підтвердив, що звертатиметься до парламенту по додаткові кошти для сектору безпеки та оборони. Він нагадав, що Міністерство оборони має на цей рік 1,7 трлн грн, які спрямовують тільки на потреби сектору безпеки та оборони.

Нагадаємо, Україна планує підвищити видаткову, а також дохідну частину бюджету. До кінця року потреби країни обійдуться щонайменше в 300 млрд грн. Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев каже, одним з додаткових джерел фінансування армії буде підвищення податків.