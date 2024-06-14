Румунія оплатить витрати на навчання українських пілотів на F-16

Фінансування підготовки проводитиметься через Міністерство національної оборони країни

Румунія з державного бюджету покриє витрати на навчання українських пілотів на західних літаках F-16 на авіабазі Фетешть. Про це повідомляє Profit.ro.

Румунське видання отримало у своє розпорядження відповідний проект постанови надзвичайного розпорядження.

«Витрати (...) призначені на оплату контрактів, необхідних для навчання українського персоналу, а також на проживання, харчування, транспортування, паливо, витрачене в процесі навчання, забезпечення спеціальним обладнанням та іншими супутніми товарами і послугами», – йдеться в документі.

Разом з тим у постанові не наводиться оцінка витрат на навчання. В ньому тільки вказується, що не потрібні кошти на додаток до тих, які вже затверджені для Міноборони через бюджет.

Румунський уряд минулої осені вніс у так звану «постанову про жорстку економію» кілька винятків із Закону про державні фінанси та Закону про фіскально-бюджетну відповідальність, щоб дозволити міністерству, зокрема «забезпечити основу для організації та функціонування пілотного навчального закладу для експлуатація літака F-16 (…)».

Також у документі йдеться, що враховуючи «делікатний характер» робіт і послуг, які необхідно укладати, а також «конфіденційний характер» діяльності, спрямованої на навчання українських кадрів, законодавство, що регулює публічні закупівлі «не може бути застосоване».

Нагадаємо, влада Румунії офіційно оприлюднив перелік військової техніки та озброєння, що було передане Україні. Про це пише Defense Express. Стало відомо, що Румунія поставила Україні не тільки бронетранспортери TAB-71 чи РСЗВ APR-40, але й також гаубиці, снаряди калібрів 122-мм та 152-мм, гранатомети, кулемети ДШК та «багато чого іншого».

До слова, в Румунії обговорюють можливість передачі Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Ця система могла б прикривати і румунську територію. Про це повідомляє euronews з посиланням на заяву румунського прем'єра Марчела Чолаку.

Також на військовій базі у Румунії практично усе готово для того, аби українські пілоти розпочали тренування. Про це повідомив у бліцінтерв'ю «Главкому» надзвичайний і повноважний посол України у Румунії Ігор Прокопчук.