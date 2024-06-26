«У нас величезна діра в бюджеті». Гетманцев висловився про податки

Гетманцев заявив, що в Україні катастрофічна ситуація з видатками на фінансування для безпеки й оборони

«Насправді у нас катастрофічна ситуація з видатками на фінансування для безпеки й оборони», – Гетманцев

В Україні не залишилося дієвих рішень для фінансування Сил оборони. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев на Банківському форумі від ЕП.

«Насправді у нас катастрофічна ситуація з видатками на фінансування для безпеки й оборони. У нас величезна діра в бюджеті, і це, певно, не десятки мільйонів, це сотні мільйонів. Це сотні мільярдів, які нам треба зібрати», – сказав голова Комітету ВР з питань фінансової політики.

За словами Гетманцева, немає інших рішень для фінансування Сил оборони, крім податків.

«У нас, фактично, хороших рішень не залишилося. І ми з вами повинні бути свідомі в цьому», – повідомив політик.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів уже до кінця поточного місяця розпочне активну роботу над підвищенням податків, зокрема військового збору та податку на додану вартість.

До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на годині запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю, 7 червня, заявив, що наразі в Україні не планується підвищення податків.

Водночас глава уряду підтвердив, що звертатиметься до парламенту по додаткові кошти для сектору безпеки та оборони. Він нагадав, що Міністерство оборони має на цей рік 1,7 трлн грн, які спрямовують тільки на потреби сектору безпеки та оборони.

Нагадаємо, Україна планує підвищити видаткову, а також дохідну частину бюджету. До кінця року потреби країни обійдуться щонайменше в 300 млрд грн. Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев каже, одним з додаткових джерел фінансування армії буде підвищення податків.