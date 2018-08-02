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    Пілоти Ryanair оголосили про страйк у п'ятницю

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    Пілоти Ryanair оголосили про страйк у п'ятницю

    Страйки також плануються пілотами Ryanair в Бельгії та Швеції 10 серпня

    Пілоти Ryanair, що входять до складу ірландської профспілки компанії, мають намір провести страйк у п'ятницю, 3 серпня. 

    Про це повідомляє AFP.

    П'ятничний страйк може стати початком нової хвилі страйків працівників авіакомпанії в Європі, якщо роботодавець не дослухається до їхніх вимог.

    Страйки також плануються пілотами Ryanair в Бельгії та Швеції 10 серпня, а німецькі і голландські екіпажі проголосували за їх проведення, але ще не встановили дату.

    Як зазначає видання, п'ятничний страйк стане четвертим  в Ірландії для другої за величиною авіакомпанії Європи.

    Через нього 3 серпня можуть бути скасовані 20 з 300 рейсів у країну та за її межі.

    Персонал авіакомпанії вимагає поліпшення умов праці і підвищення зарплат.

    Керівництво Ryanair запропонувало у середу ірландським пілотам зустрітися, щоб перейти до серйозної роботи з вирішення спору.

    Раніше, Ryanair скасував рейси з трьох країн Європи, на яких 25 і 26 липня повинні були вилетіти до 50 тисяч пасажирів, через страйк бортпровідників.

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