Пішов з життя командир танкової бригади Юрій Межаков



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Підполковник Юрій Межаков помер 28 травня

Інформація про причини смерті не повідомляється

Сьогодні, 28 травня в районі проведення Операції Об’єднаних сил пішов з життя командир 1-ї окремої танкової бригади підполковник Юрій Межаков. Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

«Зупинилося серце воїна, патріота, відданого та мужнього захисника України. Все своє життя він присвятив служінню Батьківщині, був справжнім офіцером та професіоналом військової справи.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким Юрія Володимировича. Вічна пам'ять герою!», - йдеться у повідомленні.

Також 1 окрема танкова Сіверська бригада висловлює сум через втрату і співчуття близьким підполковника Межакова.

Підполковник Межаков прийшов у 1-шу танкову в 2018 році. У 2014—2015 роках він був начальником штабу 28-ї бригади.