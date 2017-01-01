Пішов з життя засновник Української галицької партії Ігор Мельник

Мельник був активним учасником культурного і громадського життя Львова

У віці 65 років помер відомий львівський політичний діяч, колишній депутат Львівської міської та обласної рад, журналіст та краєзнавець Ігор Мельник. Причиною смерті став повторний інсульт, пише портал «Збруч». Мельник був активним учасником культурного і громадського життя Львова. Був одним з засновників Товариства рідної мови



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Ігор Мельник

Мельник був активним учасником культурного і громадського життя Львова

У віці 65 років помер відомий львівський політичний діяч, колишній депутат Львівської міської та обласної рад, журналіст та краєзнавець Ігор Мельник.

Причиною смерті став повторний інсульт, пише портал «Збруч».

Мельник був активним учасником культурного і громадського життя Львова.

Був одним з засновників Товариства рідної мови (всеукраїнське об’єднання «Просвіта) та Народного руху України. Обирався депутатом до Львівської обласної та міської рад.

У 2012 році заснував Українську галицьку партію, а після реєстрації став її першим головою.

Працював у газетах «Поступ» та «Львівська брама», а також публікувався на «Збручі».

Автор 10 книжок про історію Львова та його вулиці.