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    На Харківщині учнів 5-11 класів переводять на дистанційне навчання

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    Дистанційне навчання на Харківщині розпочнеться вже з 18 березня - На Харківщині учнів 5-11 класів переводять на дистанційне навчання

    Дистанційне навчання на Харківщині розпочнеться вже з 18 березня

    Молодші класи продовжать очне навчання

    Регіональна комісія з надзвичайних ситуацій Харківської області ухвалила рішення про переведення 5-11 класів шкіл на дистанційне навчання з 18 березня.

    Про це повідомив «Суспільному» заступник директора Департаменту науки і освіти Харківщини Володимир Ігнатьєв.

    Він додав, що молодші класи продовжать очне навчання.

    «Місто Харків вирішуватиме самостійно з цього приводу, але це стосується всієї області», – сказав Ігнатьєв.

    Раніше Міністерство освіти і науки рекомендувало школам та університетам перевести учнів та студентів на дистанційне навчання.

    З 18 березня у Києві вже вирішили достроково почати весняні канікули для учнів середньої та старшої школи. Дитсадки та молодша школа працюватимуть у звичному режимі.

    Також через погіршення ситуації з коронавірусом Одеса та Львів перевели учнів 5-11 класів на дистанційне навчання.

    Додамо, що сьогодні глава українського уряду Денис Шмигаль повідомив, коли в Україні буде новий локдаун.

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      Теги: Харків освіта школа Харківщина навчання карантин учні
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