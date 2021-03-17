На Харківщині учнів 5-11 класів переводять на дистанційне навчання
Дистанційне навчання на Харківщині розпочнеться вже з 18 березня
Молодші класи продовжать очне навчання
Регіональна комісія з надзвичайних ситуацій Харківської області ухвалила рішення про переведення 5-11 класів шкіл на дистанційне навчання з 18 березня.
Про це повідомив «Суспільному» заступник директора Департаменту науки і освіти Харківщини Володимир Ігнатьєв.
Він додав, що молодші класи продовжать очне навчання.
«Місто Харків вирішуватиме самостійно з цього приводу, але це стосується всієї області», – сказав Ігнатьєв.
Раніше Міністерство освіти і науки рекомендувало школам та університетам перевести учнів та студентів на дистанційне навчання.
З 18 березня у Києві вже вирішили достроково почати весняні канікули для учнів середньої та старшої школи. Дитсадки та молодша школа працюватимуть у звичному режимі.
Також через погіршення ситуації з коронавірусом Одеса та Львів перевели учнів 5-11 класів на дистанційне навчання.
Додамо, що сьогодні глава українського уряду Денис Шмигаль повідомив, коли в Україні буде новий локдаун.