На Харківщині учнів 5-11 класів переводять на дистанційне навчання

Дистанційне навчання на Харківщині розпочнеться вже з 18 березня

Молодші класи продовжать очне навчання

Регіональна комісія з надзвичайних ситуацій Харківської області ухвалила рішення про переведення 5-11 класів шкіл на дистанційне навчання з 18 березня.

Про це повідомив «Суспільному» заступник директора Департаменту науки і освіти Харківщини Володимир Ігнатьєв.

Він додав, що молодші класи продовжать очне навчання.

«Місто Харків вирішуватиме самостійно з цього приводу, але це стосується всієї області», – сказав Ігнатьєв.

Раніше Міністерство освіти і науки рекомендувало школам та університетам перевести учнів та студентів на дистанційне навчання.

З 18 березня у Києві вже вирішили достроково почати весняні канікули для учнів середньої та старшої школи. Дитсадки та молодша школа працюватимуть у звичному режимі.

Також через погіршення ситуації з коронавірусом Одеса та Львів перевели учнів 5-11 класів на дистанційне навчання.

Додамо, що сьогодні глава українського уряду Денис Шмигаль повідомив, коли в Україні буде новий локдаун.