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    Дитина на Тернопільщини «прогулювала» дистанційне навчання. Маму засудили

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    Хлопчик не міг навчатися, бо не мав вдома інтернету&nbsp; - Дитина на Тернопільщини «прогулювала» дистанційне навчання. Маму засудили
    Хлопчик не міг навчатися, бо не мав вдома інтернету 
    Фото з відкритих джерел

    У Тернопільській області судили маму, яка не підключила сину Інтернет

    У березні в Шумському районному суді на Тернопільщині розглядали справу щодо мами, дитина якої «прогулювала» дистанціне навчання через відсутність інтернету вдома. Суд у справі обмежився усним зауваженням мамі. Про це вказано в судовому реєстрі. Рішення вступило в силу 16 березня.

    Мама наразі не працює. У судовому рішенні сказано, що жінка «не забезпечила належних умов навчання свого неповнолітнього сина 2006 року народження, її син протягом дистанційного навчання не виходив на зв`язок із вчителями, має часті пропуски навчання у школі».

    У суді мама визнала провину повністю. Пояснила, що через карантин син не відвідував школу, а участі в дистанційному навчанні не брав через відсутність вдома інтернету.

    Враховуючи розкаяння матері та малозначущість порушення, суд вирішив не штрафувати жінку і обмежитись усним зауваженням.

    Це не перший такий випадок. У лютому суд виніс постанову у схожій справі. Тоді також маму хотіли притягнути до адміністративної відповідальності за те, що вона «не забезпечила належних умов для навчання малолітнім дітям, не проконтролювала онлайн-навчання та відвідування дистанційних уроків».

    Жінка пояснила, що у неї зламався телефон і вона його віддала в ремонт, тому діти не могли дистанційно вчитися. Зараз телефон відремонтували.

    За запитом «дистанційне навчання» у судовому реєстрі лише з початку року видає десятки подібних справ.

    Додамо, що у липні 2020 року соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» проведено дослідження щодо освіти в пандемію. Зокрема про брак технічних засобів для дистанційного навчання повідомили близько 20–30% громадян у невеликих містах (до 100 000 мешканців). Про погану якість інтернету зауважили 21% опитаних, про відсутність пристроїв для онлайн-навчання – 19%.

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    Теги: суд діти освіта інтернет навчання Тернопільщина карантин
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