Після перемоги Зеленського поновилися схеми поставок вугілля через Росію – Чорновол

Ексдепутатка розповіла, що величезну кількість вугілля, вартістю близько мільярда доларів, минулого року завезли з Росії

Українській влади після енергетичної кризи 2014-2015 років вдалося в гібридному протистоянні з Росією забезпечити енергетичну незалежність від країни-агресора. Разом з тим, зараз знову повернулися «погані схеми Медведчука», і вугілля з окупованих територій через Росію знову надходить на українські ТЕЦ. Про це в програмі «Право на владу» заявила колишня народна депутатка Тетяна Чорновол.

«Все повернулося до гіршої схеми Медведчука. Зараз все вугілля, практично все вугілля в Україну завозиться через Росію з окупованих територій. Як так? Хто зараз все це творить, хто зараз запустив? Я думаю, запустив той же самий Медведчук», – говорить Чорновол.

«Величезну кількість вугілля, вартістю близько мільярда доларів минулого року завезли з Росії. 80% на приватні підприємства, а 20 – на державні. Хто за це зараз буде відповідати? Хто це зараз робить?», – відмітила ексдепутатка.

«Ситуація була дуже складна в 2014 році. Чому? Тому що українські, як приватні, так і державні ТЕЦ працюють на антрациті. Антрацит - це той тип вугілля, який на окупованій території. Усі антрацитні шахти були у першу чергу окуповані. Україна залишилася без вугілля для своїх ТЕЦ. Ситуація була просто катастрофічно важкою, і це певний геній управління державою, що Україна тоді змогла викручуватися», – зазначила Чорновол.

Вона додала, що «основна маса вугілля в Україну йшла через Ахметова». Тобто здебільшого приватними ТЕЦ володів Ахметов, велика частина шахт на окупованих територіях – це також були шахти Ахметова.

«І фактично, я вважаю, це була перемога України в гібридній війні, коли Україна продовжувала контролювати ті шахти через Ахметова. Що значить контролювати? Так, вони були на окупованій території, але ці шахти платили податки в Україні. Ахметов перераховував туди зарплати шахтарям в Україні, Україна отримувала дешеву сировину для своїх ТЕЦ. Я маю на увазі вугілля. Ми виснажували окуповану територію забираючи звідти сировину, і податки, я повторюю, йшли в бюджет України», – нагадала Чорновол.

Вона також зазначила, що Україна таким чином виграла час для диверсифікації поставок: «Уже в 2017-2018 були налагоджені поставки з усіх куточків світу. І фактично ми відірвалися».

Чорновіл помітила, що після перемоги Зеленського люди Медведчука повернули свій вплив, і торгівля енергоресурсами з Росією відновилася.

«Я думаю, запустив той же самий Медведчук. Ми можемо згадати, що є такий Портнов, який навіть фінансував виборчу кампанію Зеленського. Тільки Зеленський перемагає, Портнов захоплює багато важелів впливу, в тому числі і в судах. Цілком можливо, що в цей момент як раз і виліз Медведчук. Бачимо, що Медведчук завів цілу фракцію у Верховну Раду. Пішов на чолі цієї фракції. так що в 2019 році все сталося так, що зараз Україна повністю завозить вугілля з Росії і відповідно з окупованої території», – говорить Тетяна Чорновол.

Як відомо, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт. 14 травня на Медведчука вдягли електронний браслет.

18 травня домашній арешт Медведчука оскаржили і прокурори, і його адвокати. Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн. Захист Медведчука теж подав апеляцію на рішення суду, адже вважає, що Медведчук ні в чому не винний.

21 травня Київський апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом до 9 липня.

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Джерело: Цензор.НЕТ