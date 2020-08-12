Світові лідери зловживають пандемією коронавірусу – генсек ООН



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Внаслідок пандемії коронавірусу у людей знижується рівень довіри до влади - генсек ООН

Антоніу Гутерріш назвав три основні проблеми, які створив коронавірус у світі

Пандемія коронавірусу призвела до зниження довіри людей до суспільних інститутів, поглиблення економічної нерівності, а також зловживання владою. Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш на засіданні Ради Безпеки ООН, повідомляє МК.

Він зазначив, що для того, щоб впоратися з кризою в охороні здоров'я і гуманітарними викликами, необхідний всебічний підхід, який буде враховувати всі можливі загрози.

«Оглядаючи горизонт, я бачу три головні загрози», - зазначив він. В першу чергу, на його думку, це «ерозія суспільної довіри». Гутерріш вважає, що пандемія може підірвати довіру до урядів і громадських інститутів.

«По-друге, дестабілізація глобального економічного порядку. Я особливо занепокоєний поглибленням соціально-економічної нерівності через безпрецедентної світової економічної кризи», - додав глава ООН.

Також Гутерріш виступив проти третьої загрози - використання пандемії з метою зловживання владою. За його словами, у багатьох країнах пройшли мирні протести, однак в деяких з них «пандемія використовувалася як привід для їхнього жорсткого придушення і репресій».

Як раніше писав «Главком», представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що час сприймати Covid-19 як довготривалу реальність.