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    Пандемія коронавірусу

    Світові лідери зловживають пандемією коронавірусу – генсек ООН

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    Внаслідок пандемії коронавірусу у людей знижується рівень довіри до влади - генсек ООН - Світові лідери зловживають пандемією коронавірусу – генсек ООН
    Внаслідок пандемії коронавірусу у людей знижується рівень довіри до влади - генсек ООН

    Антоніу Гутерріш назвав три основні проблеми, які створив коронавірус у світі

    Пандемія коронавірусу призвела до зниження довіри людей до суспільних інститутів, поглиблення економічної нерівності, а також зловживання владою. Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш на засіданні Ради Безпеки ООН, повідомляє МК.

    Він зазначив, що для того, щоб впоратися з кризою в охороні здоров'я і гуманітарними викликами, необхідний всебічний підхід, який буде враховувати всі можливі загрози.

    «Оглядаючи горизонт, я бачу три головні загрози», - зазначив він. В першу чергу, на його думку, це «ерозія суспільної довіри». Гутерріш вважає, що пандемія може підірвати довіру до урядів і громадських інститутів.

    «По-друге, дестабілізація глобального економічного порядку. Я особливо занепокоєний поглибленням соціально-економічної нерівності через безпрецедентної світової економічної кризи», - додав глава ООН.

    Також Гутерріш виступив проти третьої загрози - використання пандемії з метою зловживання владою. За його словами, у багатьох країнах пройшли мирні протести, однак в деяких з них «пандемія використовувалася як привід для їхнього жорсткого придушення і репресій».

    Як раніше писав «Главком», представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що час сприймати Covid-19 як довготривалу реальність.

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