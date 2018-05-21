Після мешканців Умані на Зеленського та його «Квартал 95» образились у Козятині

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Кадр відео Євген Кошовий у ролі туриста з Козлятина

«А де знаходиться Козлятин? Між Вінницею та днищем»

Мешканці Козятина Вінницької області образилися на «Студію Квартал 95» за номер про українського туриста, якого зіграв Євген Кошовий. Начебто українець із вигаданого міста «Козлятин» потрапив до Туреччини і ні за що не хотів повертатися додому. Аби продовжити свій відпочинок герой Кошового закрився у номері готелю. Серед іншого, в номері на запитання «А де знаходиться Козлятин?» лунає відповідь: «Між Вінницею та днищем».

Так, під відео з номером на YouTube досить багато негативних коментарів від козятинців.

Водночас чимало коментаторів стали на бік гумористів: мовляв, і Козятин, і низка інших міст України знаходяться у плачевному стані, і нема чого ображатися на справедливу критику.

У соцмережах вони активно обговорюють скандальний номер. У Facebook навіть з’явилась група «Антиквартал». Один з місцевих мешканців, Олександр Крисков, написав: «Цей тупий набір вульгарщини, образ, гнилих порівнянь, цей несмак НЕ Є ГУМОРОМ, як і більшість діяльності блазнів з 95-го. Чи має цей ви**р щось спільне з реальними подіями в місті? Ви дійсно думаєте що 95-й сидів і вибирав найгірше місто України за різними показниками, вивчав діяльність влади, питав думку мешканців, щоб використати саме Козятин у «гостросатиричному номері» з метою висміяти недоліки?».

Водночас у «Студії квартал 95» запевняють: що всі збіги є випадковими. «Вигадана назва міста Козлятин, яка фігурувала в останньому випуску «Вечірнього кварталу», не має нічого спільного з містом Козятин, а також з іншими населеними пунктами: Козляничі Чернігівської області, Козлин Рівненської області, Козлиничі Волинської області, Козлов і Козин Київської області. До речі, у тій самій Вінницькій області є ще Козлівка і Козинці», - сказала у коментарі газеті «Вісті» прес-секретар студії Тетяна Руденко.

«Зате тепер, коли завдяки проекту до маленьких міст і населених пунктів із співзвучними назвами виникне підвищена увага, можливо, місцева влада зверне увагу на розвиток інфраструктури», - додала Руденко.

Нагадаємо, у 2015 році до Умані із концертом завітала програма «Ліга сміху» «Студії Квартал 95». Один із її учасників - Руслан Ханумака - перед концертом відзняв стан місцевого будинку культури, де проходив концерт, та висміяв його у своєму гумористчному сюжеті для програми «Чисто News» (також продукт «Студії Квартал 95»). Актор порівняв стан гримерки і поверху, де знаходиться кабінет директора. Ханумака звернувся до уманської міської влади, щоб у будинку культури навели порядок.

Деяких уманських представників культури таке висміювання шокувало. Мовляв, лише за останній рік вдалося побити рекорди із кількості заходів і було взято курс на максимально підтримку молоді. А в будинку культури виступали як зірки міжнародного рівня, так і молоді артисти.

Пізніше самі актори Кварталу роз'яснили, що стан Будинку культури в Умані, де вони виступали, був справді жахливим.

«Настільки жахливих (будинків культури в Україні, - Главком) – мало», - прокоментувала на прес-конференції Олена Кравець.

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