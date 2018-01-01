Після снігопадів в Україну прийдуть морози: з понеділка похолодає до -10

З суботи в Україні почне знижуватися температура повітря

У суботу, 20 січня, в Україні снігові циклони поступово втихомиряться і почне знижуватися температура повітря. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко. «Опади ще затримаються у південній частині, пройдуть на Черкащині, в області Дніпра, Кропивницького, дотягне волога зона до Луганщини, Харківщини та Донеччини



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Україну очікують морози

З суботи в Україні почне знижуватися температура повітря

У суботу, 20 січня, в Україні снігові циклони поступово втихомиряться і почне знижуватися температура повітря. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко.

«Опади ще затримаються у південній частині, пройдуть на Черкащині, в області Дніпра, Кропивницького, дотягне волога зона до Луганщини, Харківщини та Донеччини завтра. Це буде сніг, мокрий сніг, на півдні - з дощем. Звичайно, на дорогах практично скрізь ожеледиця або каша із снігу та льоду», - написала вона.

За її прогнозами, на півночі, заході України, у Вінниці, Кропивницькому, Полтаві та районах очікується невеликий сніг.

«Вже найближчої ночі оці недоречні плюси серед січня перетворяться у -2-7 градусів, завтра вдень ще буде таке собі, від 3 морозу до 2 тепла. на півдні 0+4, а в Криму до +3+6 градусів. З понеділка похолодання зміцниться, стовпчики термометрів опускатимуться нижче -10 градусів», - попередила Діденко.

Вона прогнозує, що у Києві сьогодні та найближчої ночі ще сніжитиме, у суботу вдень опади слабшатимуть і припинятимуться. У столиці вночі -3-5 градусів, завтра вдень 0-2 морозу. З неділі у Києві очікується похолодання.

Як повідомив Укргідрометцентр, у суботу в Україні очікується невеликий сніг, ожеледиця.