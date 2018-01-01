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    Погода на суботу: сніг і морози до -7

    В більшості областях на дорогах утвориться ожеледиця
    20 січня в Києві хмарно, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 градусів, вдень 0...-2 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно, вночі місцями невеликий сніг, вдень без істотних опадів, лише в Карпатах невеликий сніг, на дорогах ожеледиця,
    • Сьогодні, 14:45
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    В більшості областях на дорогах утвориться ожеледиця

    20 січня в Києві хмарно, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 градусів, вдень 0...-2 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно, вночі місцями невеликий сніг, вдень без істотних опадів, лише в Карпатах невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-7 градусів, вдень -2...+3 градуси.

    У Карпатах вночі сніг, вдень без істотних опадів, температура вночі -3...-8 градусів, вдень 0...-5 градусів.

    На півночі України хмарно, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, вдень -2...+3 градуси.

    У центрі України хмарно, вночі без істотних опадів, вдень мокрий сніг з дощем, на дорогах ожеледь, вдень місцями налипання мокрого снігу, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, вдень -2...+3 градуси.

    На сході України хмарно, вночі невеликий сніг, вдень мокрий сніг з дощем, на дорогах ожеледь, вдень місцями налипання мокрого снігу, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, вдень -2...+3 градуси.

    На півдні України хмарно, вночі без істотних опадів, тільки в Одеській області невеликий мокрий сніг, вдень дощ з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-5 градусів, вдень -1...+6 градусів.

    У Криму хмарно, вночі без істотних опадів, вдень дощ, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень +3...+8 градусів.

     

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