Марина Порошенко повідомила, що отримала негативний результат тесту на коронавірус



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Марина Порошенко написала, виборча кампанія її команди буде більше зосереджена якраз на вирішенні проблем медицини, освіти, та економіки

Марина наголосила, що продовжує виборчу кампанію на чолі команди «Європейської Солідарності» до Київської міської ради

Кандидат у депутати Київської міської ради і дружина п’ятого президента України Марина Порошенко повідомила, що отримала негативні результати повторного тесту на коронавірус. Про це вона написала на сторінці «Європейська солідарність – Київ» у Facebook.

За словами Марини Порошенко, Петро Олексійович продовжує боротися з Covid-19.

«Насамперед хочу подякувати всім за слова підтримки у ці непрості для нашої родини часи. Хочу повідомити, що сьогодні я отримала результати повторного тесту і вони знову виявилися негативними», – розповіла Порошенко.

Марина Порошенко наголосила, що продовжує виборчу кампанію на чолі команди «Європейської Солідарності» до Київської міської ради.

«Розуміючи всю складність ситуації з коронавірусом в країні, наша кампанія буде більше зосереджена якраз на вирішенні проблем медицини, освіти, та економіки, які значно загострилися саме зараз. Тільки об’єднавши всі сили, знання та вміння, підтримуючи один одного, ми зможемо протистояти лавині епідемії, над якою втратила контроль влада», – наголосила кандидат у депутати Київради.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

Також у соратниці Порошенка теж виявили коронавірус.

Між іншим, 30 вересня Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів.