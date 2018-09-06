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    Пісня «Червона рута» - нова візитівка України в кваліфікації до «Євро-2020» - Павелко

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    Андрій Павелко - Пісня «Червона рута» - нова візитівка України в кваліфікації до «Євро-2020» - Павелко
    Андрій Павелко

    Андрій Павелко назвав новий символ України в підготовці до «Євро-2020»

    Пісня «Червона рута» стане візиткою української збірної в першому розіграші Ліги Націй і кваліфікації до «Євро-2020». Про це повідомив президент Федерації футболу України Андрій Павелко на своїй сторінці в Facebook.

    «Добре відома і улюблена пісня мільйонів патріотів і футбольних уболівальників, - нагадав Павелко, - вже давно стала неформальним гімном нашої футбольної громадськості, яка постійно звучить на матчах Чемпіонату України і іграх за участю національної збірної».

    Павелко розповів, що тепер ця неймовірна по своїй енергетиці мелодія отримає статус футбольного символу України.

    «Єдина Україна, єдина збірна! Нехай «Червона рута» надихає нашу команду на нові перемоги і звершення! Слава Україні! », - заявив президент ФФУ.

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