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    Омелян розповів, чому досі не завершено обмін територіями із Молдовою

    Дорога Одеса-Рені - Омелян розповів, чому досі не завершено обмін територіями із Молдовою
    Дорога Одеса-Рені
    Фото з відкритих джерел

    Україна і Молдова досі має невирішені питання щодо обміну територіями

    Питання дороги Одеса-Рені, відрізок якої повинен відійти під український кордон на заміну того, що Україна у 90-х роках надала Молдові вихід до моря в Джурджулештах, – до кінця не вирішене. Про це під час трансляції на «Главкомі» сказав ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян.

    «В нас ще досі є питання незавершеного обміну територіями. Це було узгоджено в дев’яностих роках на найвищому рівні, й Молдова мала змогу спорудити прекрасний порт Джурджулешти, який розвивається. Хоча з українського боку ми отримуємо масу скарг від представників морської індустрії, що вантажопотік пішов на молдовську територію, але ми це теж розуміємо – це нормальна конкуренція, це ринок. Але питання дороги Одеса-Рені досі до кінця не вирішено. Хоча, максимально швидкий огляд, немає складнощів, але це все ж сповільнює рух», – розповів Омелян.

    Повне відео дискусії можна подивитися тут:

    Також Омелян розповів, що для прискорення будівництва моста через Дністер Кишинів має узгодити низку питань.

    Нагадаємо, новопризначена голова молдовського уряду Наталія Гавриліца заявила, що закладе гроші на будівництво мосту Ямпіль-Косеуць через річку Дністер, який фінансує українська влада, та під’їзної до нього дороги.

    Раніше експерт пояснив, від чого залежить співпраця Києва та Кишинева.

    У червні повідомлялося, що уряд Молдови відтермінував другий етап переходу до спільного прикордонного контролю на ділянці з окупованим Придністров’ям до 31 грудня 2021 р. Рішення було прийнято на наступний день, як Державна Дума Росії опублікувала документ, у якому засуджує «дії Молдови та України по блокуванню Придністров’я».

    Нагадаємо, Україна та Молдова домовилися про можливість запровадження спільного контролю в пунктах пропуску через українсько-молдовський кордон для автомобільного сполучення «Кучурган – Первомайськ» та «Рені – Джюрджюлешть» у вересні 2020 року.

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    Теги: Володимир Омелян дороги Молдова будівництво Україна кордон
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    Омелян розповів, чому досі не завершено обмін територіями із Молдовою