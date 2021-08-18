Омелян розповів, чому досі не завершено обмін територіями із Молдовою

Україна і Молдова досі має невирішені питання щодо обміну територіями

Питання дороги Одеса-Рені, відрізок якої повинен відійти під український кордон на заміну того, що Україна у 90-х роках надала Молдові вихід до моря в Джурджулештах, – до кінця не вирішене. Про це під час трансляції на «Главкомі» сказав ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян.

«В нас ще досі є питання незавершеного обміну територіями. Це було узгоджено в дев’яностих роках на найвищому рівні, й Молдова мала змогу спорудити прекрасний порт Джурджулешти, який розвивається. Хоча з українського боку ми отримуємо масу скарг від представників морської індустрії, що вантажопотік пішов на молдовську територію, але ми це теж розуміємо – це нормальна конкуренція, це ринок. Але питання дороги Одеса-Рені досі до кінця не вирішено. Хоча, максимально швидкий огляд, немає складнощів, але це все ж сповільнює рух», – розповів Омелян.

Повне відео дискусії можна подивитися тут:

Також Омелян розповів, що для прискорення будівництва моста через Дністер Кишинів має узгодити низку питань.

Нагадаємо, новопризначена голова молдовського уряду Наталія Гавриліца заявила, що закладе гроші на будівництво мосту Ямпіль-Косеуць через річку Дністер, який фінансує українська влада, та під’їзної до нього дороги.

Раніше експерт пояснив, від чого залежить співпраця Києва та Кишинева.

У червні повідомлялося, що уряд Молдови відтермінував другий етап переходу до спільного прикордонного контролю на ділянці з окупованим Придністров’ям до 31 грудня 2021 р. Рішення було прийнято на наступний день, як Державна Дума Росії опублікувала документ, у якому засуджує «дії Молдови та України по блокуванню Придністров’я».

Нагадаємо, Україна та Молдова домовилися про можливість запровадження спільного контролю в пунктах пропуску через українсько-молдовський кордон для автомобільного сполучення «Кучурган – Первомайськ» та «Рені – Джюрджюлешть» у вересні 2020 року.

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