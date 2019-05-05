Південь Бельгії засипало снігом



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Опади приніс циклон з півночі. Температура знизилася до двох градусів тепла

В Бельгію повернулась зима, на зміну вже весняній погоді прийшов снігопад. За кілька годин опадів товщина снігової шапки місцями сягала 7-10 сантиметрів. Дощ з мокрим снігом почав падати зранку в районі бельгійської частини масиву Арденни, повідомляє RTBF.

Деякі дерева не витримали налипання снігу, тому рятувальникам додалося роботи через негоду.

Опади приніс циклон з півночі. Температура знизилася до двох градусів тепла. Синоптики попереджають: складні погодні умови зберігатимуться.

Нагадаємо, що циклон «Фані» забрав життя 15 людей в Індії та перемістився до Бангладешу. Негода залишила по собі масштабні руйнування на східному індійському узбережжі. Уникнути більшої кількості жертв вдалося завдяки вчасній евакуації.

Менше ніж за добу з прибережних районів штату Одіша в притулки перевезли понад мільйон людей. Нині удар стихії на собі відчувають жителі сусідньої країни.