Південь Бельгії засипало снігом
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Опади приніс циклон з півночі. Температура знизилася до двох градусів тепла
В Бельгію повернулась зима, на зміну вже весняній погоді прийшов снігопад. За кілька годин опадів товщина снігової шапки місцями сягала 7-10 сантиметрів. Дощ з мокрим снігом почав падати зранку в районі бельгійської частини масиву Арденни, повідомляє RTBF.
Деякі дерева не витримали налипання снігу, тому рятувальникам додалося роботи через негоду.
Опади приніс циклон з півночі. Температура знизилася до двох градусів тепла. Синоптики попереджають: складні погодні умови зберігатимуться.
Nog meer plaatjes van de #sneeuw vanochtend, nu op de hoogste top van de Ardennen! 10 cm hebben we gemeten op de top De bomen kraken onder het gewicht... #snow #neige #ardennes @EdAldus @weermanreinier @nicolienkroon @BuienRadarNL @OnlineweatherNL @StormchaserNL pic.twitter.com/J5VGtdecv4— Philippe Schambergen (@Fliep) 4 мая 2019 г.
Нагадаємо, що циклон «Фані» забрав життя 15 людей в Індії та перемістився до Бангладешу. Негода залишила по собі масштабні руйнування на східному індійському узбережжі. Уникнути більшої кількості жертв вдалося завдяки вчасній евакуації.
Менше ніж за добу з прибережних районів штату Одіша в притулки перевезли понад мільйон людей. Нині удар стихії на собі відчувають жителі сусідньої країни.