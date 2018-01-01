Південний вітер принесе в Україну тепло у перший день лютого

У четвер опадів не очікується

У четвер, 1 лютого, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 градусів, удень +4...+6 градусів. Про це повідомив Укргідрометцентр. На заході України мінлива хмарність, уночі без опадів, удень на крайньому заході місцями невеликий дощ, вітер південний 7-12 м/с, удень окремі пориви 15-20 м/с.



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1 лютого вдень буде подекуди до +9 градусів

У четвер опадів не очікується

У четвер, 1 лютого, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 градусів, удень +4...+6 градусів. Про це повідомив Укргідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, уночі без опадів, удень на крайньому заході місцями невеликий дощ, вітер південний 7-12 м/с, удень окремі пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -3...+3 градуси, удень +2...+9 градусів. У Карпатах уночі без опадів, удень місцями невеликий дощ, температура вночі -2...-7 градусів, удень +1...+6 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, удень +1...+6 градусів; у Сумській області вночі -5...-10 градусів, удень -4...+1 градус.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, удень 0...+7 градусів, у Дніпропетровській області місцями 0...-2 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-10 градусів, удень +1...-5 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-7 градусів, удень +3...+9 градусів, у Запорізькій області -1...+4 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +5...+10 градусів.

Як повідомлялося, у середу на територію України переміститься порція більш прохолодного повітря зі Скандинавії, тому температура в більшості областей знизиться, погоду з незначними опадами будуть визначати атмосферні фронти, до того ж збережеться штормовий вітер.

Джерело: Українські новини