В Офісі президента розповіли про результати зустрічі радників «нормандської четвірки»

Єрмак подякував німецькій стороні за організацію зустрічі, а також висловив подяку партнерам з Німеччини та Франції за підтримку України

Зустріч політичних радників лідерів «Нормандської четвірки» тривала понад шість годин

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у складі української делегації взяв участь у зустрічі політичних радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату, яка відбулася у вівторок у Німеччині.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Під час консультацій, які тривали понад шість годин, радники лідерів «Нормандської четвірки» обговорили стан виконання домовленостей, досягнутих очільниками Німеччини, Франції, України та Росії під час саміту в Парижі у грудні 2019 року.

Зокрема, сторони торкнулися всіх питань порядку денного – від безпекових до гуманітарних. Дискусія мала непростий, але конструктивний характер.

Усі сторони відзначили важливість дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Під час зустрічі українська сторона акцентувала увагу на безпекових питаннях і на необхідності посилення безпекової складової домовленостей.

Єрмак подякував німецькій стороні за організацію зустрічі, а також висловив подяку партнерам з Німеччини та Франції за підтримку України на шляху до встановлення миру на Донбасі.

У зустрічі також брала участь спецпредставниця голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з урегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі Хайді Грау.

Як повідомлялося, зустріч політичних радників лідерів «нормандської четвірки» почалася сьогодні, 12 січня, близько 15:00 за київським часом у Берліні. Радники зустрічалися у Відомстві канцлера Німеччини.

Від України до Берліну прибув керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Росію на сьогоднішній зустрічі в Німеччині представляв заступник адміністрації російського президента Дмитро Козак.

Попередня зустріч політрадників в нормандському форматі пройшла 11 вересня 2020 року в Берліні.

Між іншим, нещодавно президент Зеленський зізнався, що залюбки би вийшов з Мінського процесу. Окремо президент заявив, що вважає необхідним прямий діалог із Володимиром Путіним, оскільки в «нормандському форматі» не порушуються питання Криму.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що чергова зустріч лідерів країн нормандського формату потрібна, щоби затвердити детальний план виконання Мінських угод.

Єрмак заявив, що Україна наполегливо виконує свої зобов'язання й чекає від російської сторони такого ж повного виконання досягнутих лідерами нормандського формату домовленостей. Єрмак додав, що Україна також наполягає на виконанні минулорічної домовленості лідерів чотирьох держав про повний допуск представників ОБСЄ на тимчасово окуповану територію.

Як повідомлялося, Україна запропонувала Росії «золотий міст» для виходу з Донбасу.