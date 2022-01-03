Глава дипломатії ЄС відвідає Донбас

Жозеп Боррель планує здійснити візит, який анонсував ще у 2020 році

Жозеп Боррель відвідає схід України у ході свого візиту 4-6 січня

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відвідає Україну 4-6 січня і в рамках візиту поїде на Донбас, повідомила пресслужба Європейської комісії.

«Його перша закордонна поїздка цього року свідчить про рішучу підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України в той час, коли країна стикається з нарощуванням російської військової сили та гібридними діями», – йдеться у повідомленні.

Очікується, що Боррель у супроводі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби спочатку відвідає схід України та лінію зіткнення. Потім він вирушить до Києва, де зустрінеться із представниками української влади. У середу він поспілкується зі ЗМІ.

Боррель відвідував Україну у вересні 2020 року, тоді ж він анонсував свою поїздку на Донбас із головою Євроради, проте згодом стало відомо про відміну візиту верховного представника ЄС на Донбас. Спочатку Боррель планував відвідати Донбас у березні 2020 року, але відклав поїздку через пандемію.

До слова, раніше Жозеп Боррель оцінив вимогу Росії зупинити розширення НАТО та ЄС на схід. Боррель назвав умови Москви припинити подальше розширення «цілком неприйнятними» і зазначив, що це «чисто російська повістка».

Він наголосив, що Москва вперше представила свій порядок денний письмово.

Також у 2021 році Європейський Союз показав яскраві приклади силової політики, зокрема у східному сусідстві, твердо й уніфіковано надаючи своїм партнерам політичну та оперативну підтримку. Одним із підсумків року для ЄС стало протистояння загрозам Росії. Про це високий представник Євросоюзу у закордонних справах та безпековій політиці Жозеп Боррель написавв опублікованому передноворічному огляді у блозі Європейської служби зовнішніх зв’язків.

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