  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Племінник екс-генсека ООН визнаний винним у корупції в США

    Племінник Пан Гі Муна намагався організувати процес передачі хабара
    У США суд визнав винним племінника колишнього генерального секретаря ООН Пан Гі Муна Пан Чу Хена в порушенні законів про корупцію. Про це повідомляє Reuters. На суді Пан Чу Хен зізнався, що в 2014 році і 2015 році він намагався організувати процес передачі хабара, щоб убезпечити операцію з продажу будівельного комплексу Landmark 72 у столиці
    • Сьогодні, 07:54
    • Розсилка
    Колишній генеральний секретар ООН Пан Гі Мун
    Колишній генеральний секретар ООН Пан Гі Мун

    Племінник Пан Гі Муна намагався організувати процес передачі хабара

    У США суд визнав винним племінника колишнього генерального секретаря ООН Пан Гі Муна Пан Чу Хена в порушенні законів про корупцію.

    Про це повідомляє Reuters.

    На суді Пан Чу Хен зізнався, що в 2014 році і 2015 році він намагався організувати процес передачі хабара, щоб убезпечити операцію з продажу будівельного комплексу Landmark 72 у столиці В'єтнаму Ханой. Будівлі належали корейській будівельній фірмі Keangnam Enterprises Co Ltd., керівником якої був батько обвинуваченого Пан Кі-санг.

    Пан Чу Хен розповів, що він вважав, що хабар в розмірі $500 тисяч потрапить в суверенний фонд Катару. Гроші повинен був передати нью-йоркський дизайнер і блогер Малькольм Харріс.

    Підсудний сказав, що насправді у Харріса не було зв'язків з катарськими чиновниками, і він просто залишив собі гроші.

    У справі про хабарі також проходить брат колишнього генерального секретаря ООН Пан Гі Сан. Він і племінник Пан Гі Муна в США підозрюються в тому, що хотіли дати хабар у розмірі $800 млн чиновниками близькосхідних країн.

    США хабар ООН гроші
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ