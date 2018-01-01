Племінник екс-генсека ООН визнаний винним у корупції в США

Племінник Пан Гі Муна намагався організувати процес передачі хабара

У США суд визнав винним племінника колишнього генерального секретаря ООН Пан Гі Муна Пан Чу Хена в порушенні законів про корупцію. Про це повідомляє Reuters. На суді Пан Чу Хен зізнався, що в 2014 році і 2015 році він намагався організувати процес передачі хабара, щоб убезпечити операцію з продажу будівельного комплексу Landmark 72 у столиці



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Колишній генеральний секретар ООН Пан Гі Мун

Племінник Пан Гі Муна намагався організувати процес передачі хабара

У США суд визнав винним племінника колишнього генерального секретаря ООН Пан Гі Муна Пан Чу Хена в порушенні законів про корупцію.

Про це повідомляє Reuters.

На суді Пан Чу Хен зізнався, що в 2014 році і 2015 році він намагався організувати процес передачі хабара, щоб убезпечити операцію з продажу будівельного комплексу Landmark 72 у столиці В'єтнаму Ханой. Будівлі належали корейській будівельній фірмі Keangnam Enterprises Co Ltd., керівником якої був батько обвинуваченого Пан Кі-санг.

Пан Чу Хен розповів, що він вважав, що хабар в розмірі $500 тисяч потрапить в суверенний фонд Катару. Гроші повинен був передати нью-йоркський дизайнер і блогер Малькольм Харріс.

Підсудний сказав, що насправді у Харріса не було зв'язків з катарськими чиновниками, і він просто залишив собі гроші.

У справі про хабарі також проходить брат колишнього генерального секретаря ООН Пан Гі Сан. Він і племінник Пан Гі Муна в США підозрюються в тому, що хотіли дати хабар у розмірі $800 млн чиновниками близькосхідних країн.