«Плювок в очі українству Росії». Порошенка розкритикували за орден, який він дав громадянину РФ



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Українці Росії обурені рішенням нагородити Василя Думу

Громадська діяльність Василя Думи в діаспорі закінчилась у 2009 році, говориться у зверненні від імені Української громади Росії

Українська громада Росії звернулася до президента Петра Порошенка із закликом скасувати нагородження «голови ради Об’єднання українців Росії» Василя Думи орденом «За заслуги» І ступеня.

В зверненні від імені Української громади Росії («Українського Конгресу») ідеться про те, що українці Росії обурені рішенням нагородити Думу, помилково зазначеного в указі Порошенка від 4 травня як «голову ради Об’єднання українців Росії та Федеральної національної культурної автономії «Українці Росії», громадянина Російської Федерації», пише «Українська правда».

Підписанти звернення нагадують, що вказані в указі українські федеральні організації в РФ були «брутально ліквідовані російською владою ще у 2011-2012 роках».

У зверненні йдеться, що у 2004-2011 роках Василь Дума був членом Ради Федерації РФ від Костромської області. Саме в ті роки він був «делегований» російською владою на громадську роботу у федеральні українські організації Об’єднання українців Росії (ОУР), Федеральну національно-культурну автономію «Українці Росії» (ФНКАУР). Сенатора обрали головою Ради ОУР і ФНКАУР.

«Надалі спроби Думи пристібнути український громадський рух в Росії до офіційної політики Кремля викликали спротив в українських організаціях, і у 2009 році Рада ОУР звільнила Думу з посади. На цьому громадська діяльність Думи в діаспорі закінчилась», - зазначають українці Росії.

Вони додають, що це ім’я додатково стало «токсичним» після публікації доповіді спецпрокурора США Роберта Мюллера про розслідування російського втручання в президентські вибори у США у 2016 році.

«Зокрема донька Думи Мирослава Дума (в доповіді - Mira Duma), яка знайома з Іванкою Трамп, передавала їй і Дональду Трампу запрошення на Петербурзький економічний форум», - йдеться у зверненні.

«Ми не можемо знайти ані пояснень, ані підстав для ухваленого Вами рішення. Жодного аргументу, щоб зрозуміти такі дії державного рівня. Ваш указ є плювок в очі українству Росії і повною дискредитацією безпосередньо Вашої роботи, українського уряду та МЗС на теренах української діаспори», - заявили підписанти, звертаючись до Порошенка.

Вони вимагають вибачення перед усіма активістами української діаспори в Росії та закликають до негайного скасування положення указу про нагородження Василя Думи.

Документ підписав, зокрема, відомий громадський діяч української діаспори Росії, заступник голови товариства «Українці Москви», член Ради директорів Світового Конгресу Українців Валерій Семененко, який був одним із засновників і співголовою Об'єднання українців Росії та Федеральної національно-культурної автономії «Українці Росії», а також представники ряду українських організацій в РФ.

У 2011 році Дума звинувачував Семененка в тому, що той «займався політикою». Також він радив не драматизувати закриття українських організацій у Росії.

Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко нагородив орденом «За заслуги» І ступеня екс-нардепа від Партії регіонів Ігоря Лисова, який відомий своєю участю у низці скандалів.