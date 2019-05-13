Журналіст вивів на чисту воду Лисова, якому Порошенко дав орден



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Екс-регіонала Ігоря Лисова нагородили орденом «За заслуги» І ступеня

Ігор Лисов, якого нагородив Порошенко, - колишній нардеп від Партії регіонів двох скликань

Президент Петро Порошенко нагородив орденом «За заслуги» І ступеня екс-нардепа від Партії регіонів Ігоря Лисова.

Указ про нагородження Лисова був опублікований на сайті президента 4 травня.

Уточнюється, що Лисова, як президента Федерації України зі стрибків у воду, нагороджено «за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм».

Журналіст Дмитро Гнап написав у Facebook, що Лисов відомий низкою скандалів.

«Лисов - колишній нардеп від Партії регіонів двох скликань. Скандальний забудовник. В 2009 році став відомим через те, що його пасинок з ножем напав на водія поливальної машини в Києві. Пасинок ганяв вночі містом на джипі, і комунальний транспорт йому дуже заважав. Справу пасинка, очікувано, зам'яли», - розповів Гнап.

Також, як написав журналіст, Лисов має відношення до церковного скандалу.

«Лисов просив дозволу збудувати храм в Києві. Мешканці Голосіївського району на громадських слуханнях дозволили лише за умови, щоб храм був Української автокефальної церкви (УАПЦ). Лисов пообіцяв. А, коли храм побудували, Лисов передав його Московському патріархату», - повідомив Гнап.

«В 2015 році Генпрокуратура відкрила справу через масштабну будівельну аферу забудовника «Ліко-Град» («Ліко» означає: «Лисов і Компанія»). Юрій Луценко, чим завершилася та справа? Лисова покарали орденом?» - додав журналіст.

Нагадаємо, також президент Петро Порошенко присвоїв главі Служби безпеки Василю Грицаку звання Герой України.